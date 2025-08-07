Državni tužilac je nakon datih naloga za prikupljanje potrebnih obavještenja i pregleda motornog vozila, kojim je upravljala A.M.D., našao da se u njenim radnjama ne ostvaruju elementi bilo kog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti, saopštili su iz ODT-a

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici neće krivično goniti suprugu kontroverznog Budvanina Ivana Delića (55), koji je trenutno u Istražnom zatvoru u Spužu zbog sumnje da je učestvovao u krijumčarenju velikih količina kokaina na međunarodnom nivou. Pojedini mediji objavili su prekjuče da je Delićeva supruga Andrijana Mitrović Delić pokušala da u prostorije spuškog zatvora unese nož zajedno sa stvarima namijenjenim njenom suprugu, prenosi Dan.

"Povodom Vašeg pitanja, obavještavam Vas da je dežurni državni tužilac obaviješten od strane službenika Uprave policije da su službenici UIKS-a kod A.M.D., prilikom zakazane posjete pritvorenom licu – suprugu I.D., u kesi sa prehrambenim proizvodima pronašli i kuhinjski nož. Državni tužilac je nakon datih naloga za prikupljanje potrebnih obavještenja i pregleda motornog vozila, kojim je upravljala A.M.D., našao da se u njenim radnjama ne ostvaruju elementi bilo kog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti", saopštili su iz Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici odgovarajući na pitanja Dana.

Kontroverzni Delić je zajedno sa Podgoričaninom Aleksandrom Kekovićem, zvanim Arkan, izručen krajem maja Crnoj Gori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), gdje su uhapšeni sredinom tog mjeseca. Za Delićem je crnogorska policija tragala od jula prošle godine zbog optužbi da je dio kriminalne grupe Vasa Ulića i Radoja Zvicera, koja je razbijena u velikoj međunarodnoj akciji "General", a sumnjiči se za šverc oko dvije i po tone kokaina, prenosi Dan.

Ulić i Zvicer su označeni kao čelnici pomenute kriminalne organizacije, a osim njih optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) obuhvaćeni su i Ulićev sin Nikola, Viktor Drešaj, Petar Miranović, Veselin Pavličić, Radomir Dobriša, Mileta Božović, Marinko Prelević, Vukan Matić Čoković, Damir Mandić, Ivan Delić, Milo Božović, Vjekoslav Lambulić, Radovan Pantović, Vuk Vulević, Radule Božović, Leon Drešaj i Dragan Pavlićević.

Od optuženih u predmetu "General" trenutno su u bjekstvu još Radoje Zvicer, Leon Drešaj i Vuk Vulević.

Optuženi Damir Mandić u maju je odslužio zatvorsku kaznu od 19 godina na koliko je bio osuđen kao saizvršilac u ubistvu glavnog i odgovornog urednika "Dana" Duška Jovanovića. Odmah nakon toga prebačen je u Istražni zatvor na osnovu rješenja Višeg suda kojim mu je određen pritvor zbog optužbi u slučaju "General". Osim njega, u istrazi o ubistvu Jovanovića spominjani su i Vuk Vulević i Ivan Delić, ali njih dvojica nikad nisu procesuirani, navodno zbog nedostatka dokaza.