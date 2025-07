I dok tvrde da postoji precizna i detaljna evidencija o svim vrstama i količinama narkotika u depou, ne saopštavaju koje su tačno količine droge uništene, istovremeno poručuju da nije nestao nijedan gram.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz Višeg suda u Podgorici saopštili su “Vijestima” da posjeduju foto i video snimke koji potvrđuju uništenje narkotika iz pravosnažno okončanih predmeta, ali zbog tajnosti postupka odbijaju da otkriju da li je spaljeno više od tone kokaina zaplijenjenog 2021. godine u magacinu u Zeti.

I dok tvrde da postoji precizna i detaljna evidencija o svim vrstama i količinama narkotika u depou, ne saopštavaju koje su tačno količine droge uništene, istovremeno poručuju da nije nestao nijedan gram, kako prenose "Vijesti".

“Iz razloga bezbjednosti, neće se davati informacije o vrsti i količini opojne droge koja se nalazi u depou suda”, navode u odgovoru.

Vlada je, međutim, još u junu objavila informaciju u kojoj se navodi da je 3,5 tona droge spremno za uništenje, odnosno da je spaljen dio narkotika koji su se čuvali bjelopoljskom sudu, dok je droga iz Višeg suda u Podgorici zapečaćena i čeka zakazivanje termina za konačno uništenje, kako prenose "Vijesti".

“Vijesti” su sudu, kojim predsjedava sudija Zoran Radović, još 30. maja poslale set pitanja o narkoticima pohranjenim u sudskom depou i uništenju dokaza korišćenih u pravosnažno okončanim predmetima.

Odgovorili su tek 11. jula, nakon dvije urgencije, ali nisu jasno saopštili ni kada je tačno sprovedeno posljednje uništavanje droge ni u kojem intervalu se to uopšte dešava, kako prenose "Vijesti".

“Postupak uništenja narkotika oduzetih u pravosnažno okončanim predmetima pokreće se na osnovu odluke suda. Međuresorna komisija sprovodi postupak preuzimanja i uništenja pravosnažno oduzetih narkotika, a koju komisiju formira Uprava za državnu imovinu”, istakli su iz tog suda.

Objasnili su i šta podrazumijeva vođenje precizne evidencije o svim vrstama i količinama narkotika skladištenih u depou.

“Evidencija uključuje podatke o broju predmeta, vrsti opojne droge, količini, datumu prijema u depo i statusu predmeta. Iz razloga bezbjednosti, neće se davati informacije o vrsti i količini opojne droge koja se nalazi u depou suda”, kazali su iz tog suda.

Navode da su u posljednjih pet godina organizovana samo dva postupka uništavanja narkotika iz pravosnažno okončanih predmeta. Kašnjenja objašnjavaju “tehničkim razlozima”, između ostalog, višegodišnjim nedostatkom odgovarajuće peći za spaljivanje, ali i činjenicom da se neki predmeti formalno završavaju tokom samog procesa uništavanja, kako prenose "Vijesti".

“Vrijeme koje prođe od pravosnažnosti presude do fizičkog uništenja narkotika varira, u zavisnosti od organizacije uništavanja i odluka nadležnih tijela. U nekim slučajevima narkotici nisu uništeni odmah po pravosnažnosti presude zbog tehničkih razloga, odnosno nedostatka organizacionih kapaciteta. Kao poseban razlog treba istaći da je do skoro postojao nedostatak adekvatne peći za uništenje, odnosno postojao je privremeni zastoj sve do obezbjeđenja adekvatnih uslova. Takođe, u proteklih pet godina, dva puta je sproveden postupak uništenja narkotika iz pravosnažno okončanih predmeta. Pri tom, treba naglasiti da se pred Višim sudom u Podgorici konstantno vode krivični postupci zbog krivičnog djela iz člana 300 Krivičnog zakonika Crne Gore, što dalje znači da krivični predmeti stiču pravosnažnost tokom samog postupka uništenja narkotika, što je u konačnom još jedan od razloga zbog čega nije moguće pristupiti uništenju narkotika odmah po pravosnažnosti presude”, odgovorili su iz Višeg suda, upitani koliko vremena u prosjeku prođe od pravosnažne presude do fizičkog uništenja narkotika i da li su u proteklih pet godina narkotici iz svih pravosnažno okončanih predmeta uništeni, te ako nisu zašto.

Precizirali su da je sam postupak uništenja narkotika uređen Pravilnikom o načinu uništavanja i vođenja evidencije o oduzetim i uništenim drogama, kako prenose "Vijesti".

“S tim u vezi, uništenju narkotika prisustvuju članovi navedene međuresorne komisije i to predstavnici suda, tužilaštva, policije, predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine, predstavnici Ministarstva zdravlja, predstavnici inspekcijskih organa. Proces se dokumentuje zapisnikom u kojem se navode sve količine, vrsta narkotika, način uništenja, kao i prisutna lica. Naravno da postoji foto ili video dokumentacija kao dodatna mjera osiguranja transparentnosti procesa”, kazali su.

Navode i da cjelokupan proces uništenja obezbjeđuju pripadnici Uprave policije opšte nadležnosti i njihove kolege iz Posebne jedinice policije.

“Kako je postupak uništenja narkotika označen stepenom tajnosti ‘interno’, ovaj sud ne može davati informacije u pogledu uništenja droga u pojedinačnim predmetima”, tako su odgovorili na pitanje da li je uništen kokain zaplijenjen u magacinu u Zeti, zbog čega je suđeno Budimiru i Marini Krstović, koji su pravosnažno oslobođeni optužbi, i ako jeste kada, ko je prisustvovao uništenju i da li se i na koji način dokumentuje taj proces.

Na pitanja da li je ikada zabilježeno da određena količina narkotika nestane iz depoa ili da je količina pri uništenju manja od one iz sudske dokumentacije, kao i šta se preduzima u slučaju manjka, iz suda navode:

“U Višem sudu u Podgorici nije bilo izolovanih slučajeva u kojima je utvrđeno odstupanje u količini narkotika. Ali, ukoliko bi se nekada utvrdio manjak, procedura je takva da se odmah pokreće interni postupak utvrđivanja odgovornosti, uključujući angažman disciplinskih i/ili istražnih organa. Istovremeno se obavještava tužilaštvo koje može pokrenuti krivični postupak zbog nestanka ili zloupotrebe dokaznog materijala.”

Iz suda zaključuju da bi planirane izmjene Zakonika o krivičnom postupku u budućnosti znatno pojednostavile skladištenje i uništavanje narkotika, kako prenose "Vijesti".

“Svakako da predstojeće izmjene ZKP-a koje bi uvele sistem uzorkovanja droge za potrebe krivičnih postupaka, a ne čuvanje cjelokupne količine do pravosnažnosti presuda, predstavlja nešto što bi u budućnosti bitno olakšalo skladištenje, čuvanje i uništenje droge koja se nalazi u sudu.”

"Vrijeme koje prođe od pravosnažnosti presude do fizičkog uništenja narkotika varira, u zavisnosti od organizacije uništavanja i odluka nadležnih tijela"

Od ukupno oko 3,5 tone oduzete opojne droge, do sada je spaljen dio koji se nalazio u Višem sudu u Bijelom Polju.

Uništenje je obavljeno 2. aprila u postrojenju firme “MM Sistem” iz Nikšića, uz prisustvo policije i ekološki monitoring.

Navodi se to u vladinoj Informaciji o aktivnostima Međuresorne komisije za sprovođenje postupka preuzimanja i uništenja pravosnažno oduzete droge iz Višeg suda u Podgorici i Višeg suda u Bijelom Polju...

Prije toga, izvršena je kontrola 190 predmeta - 11 je isključeno zbog narušene zaštite, a jedan nije sadržao drogu prema preliminarnom testiranju, o čemu su “Vijesti” već pisale.

Preostala količina nalazi se u Višem sudu u Podgorici, gdje je 10. maja izvršena kontrola 122 predmeta. Svi uzorci dali su pozitivan nalaz, a droga je zapečaćena i čeka termin za uništenje.

U informaciji se navodi da je proces dugo bio u zastoju zbog tehničkih prepreka, prvenstveno nedostatka pravnog lica koje ispunjava uslove za spaljivanje...

Ponude za spaljivanje su odbile Željezara Nikšić, Termoelektrana Pljevlja i KAP zbog neispunjavanja ekoloških i bezbjednosnih standarda, kako prenose "Vijesti".