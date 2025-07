"Znamo i zašto Šćepanović smeta pojedinim političkim partijama koje su se same razotkrile"

Izvor: Ministarstvo Unutrašnjih poslova

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović ističe da zna da Lazar Šćepanović smeta i kavačkom, i škaljarskom, i svim drugim klanovima, a sada zna i zašto smeta pojedinim političkim partijama koje su se same razotkrile.

“Hibridni rat koji se vodi od strane pojedinih političkih partija i sa njima povezanih medija ima za cilj da zaustavi čišćenje bezbjednosnog sektora od službenika povezanih sa kriminalnim organizacijama, jer očigledno znaju koji su predmeti u toku. Biće to završni udarac za one koji su ih u policiji zapošljavali, raspoređivali, nagrađivali i koji su im izdavali prljave naloge”, ističe on a sve povodom hapšenja Nikole petrovića koji se sumnjači za ubistvo Ivana Milačića.

Kaže šaranović da nema tog bezbjednosnog aparata na svijetu koji je uspio da spriječi svako krivično djelo, ali Crna Gora konačno ima bezbjednosni aparat kojim ne rukovode izvršioci krivičnih djela, a koji su proizvod subjekata koji vode hibridni rat protiv policije i MUP-a.

“Velika zahvalnost policijskim službenicima koji su sa ograničenim kapacitetima, rasvijetlili i ovo ubistvo i u rekordnom roku lišili slobode osumnjičenog. Ovim šaljemo jasnu poruku organizovanim kriminalnom grupama i njihovim pomagačima na raznim poljima da neće uspjeti sa sprovođenjem plana društvene destabilizacije i da su pokušaji hibridnog djelovanja osuđeni na propast. Borba protiv kriminala i proces vetinga će se nastaviti još jače i još odlučnije”, kazao je Šaranović.