Da je nasilje eskaliralo u posljednje vrijeme i da građani imaju razloga za brigu, ocjena je doktora nauka bezbjednosti Ivana Pekića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić i Elma Nurković

Da je bezbjednost u državi ozbiljno ugrožena i da svjedočimo eskalaciji nasilja, saglasni su sagovornici TVCG, eksperti u toj oblasti. Tvrde da neko mora da preuzme odgovornost, ali ukazuju i na to da policija nije svemoćna. Kako bismo se suprotstavili organizovanom kriminalu, potrebna je, kako poručuju, jača saradnja institucija i političko jedinstvo.

“Ono što je veoma evidentno jeste da nakon ovih par ubistava i sučeljavanja kriminalnih organizovanih grupa koji imaju transnacionalni karakter, nam govore da se taj rat između kavaćkog i škaljarskog klana koji je započeo 2014. godine u Budvi neće stati, već da organizovane kriminalne grupe će nastaviti obračun na crnogorskom tlu”, kaže on.

Stoga je, podvlači Pekić neophodna sinergija institucija i političko jedinstvo.

“Mislim da političari moraju staviti razlike po strani, jer ako imamo ovoliko ubistava u glavnom gradu, zaista je nešto što je alarmantno i nikako ne možemo to karakterisati kao stabilnu bezbjednosnu situaciju”, kaže on.

Bez obzira na napore policije, Pekić napominje da neko mora da preuzme odgovornost.

“Imate eskalaciju nasilja u Budvi, prebijanje aktuelnog predsjednika opštine Budva, tako da definitivno smatram da neko mora da snosi odgovornost za ove određene bezbjednosne propuste i da na taj način definitivno pokažemo da smo jedna zrela država, država u kojoj odgovornost mora da bude jednaka prema svima”, kažu.

Sa druge strane kriminolog Velimir Rakočević ocjenjuje da je u cijelom bezbjednosnom sektoru samo Uprava policije isporučila mjerljive rezultate jer je u riješila brojne teške slučajeve iz prethodnog perioda.

“Od policijske službe vi ne možete više da očekujete jer je potpuno iluzorno očekivati s obzirom na kapacitete i slično da ona prevenira i spriječi svaki zločin. To nijedna policija do sada na svijetu nije uspjela”, kaže on.

Međutim, Rakočević kaže da to ne znači i da bi trebalo amnestirati od odgovornosti bilo koga.

“Krajnje je neprihvatljivo ovo što se dešava, ali moramo poći od realnih mogućnosti i od toga da je ovdje vrlo važno da ne kontaminiramo atmosferu. Dakle, ako se oko ovoga ne ujedinimo, nikakve šanse nemamo da pobedimo nosioce kriminalnih aktivnosti”, istakao je Rakočević.

Predsjednik Jakov Milatović zakazao je hitnu sjednicu Savjeta za bezbjednost i odbranu povodom dva ubistva u Podgorici uz ocjenu da je situacija ozbiljna.