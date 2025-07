Iz Uprave policije danima ne odgovaraju na to da li u lokalnom odjeljenju bezbjednosti ima dovoljno policajaca i inspektora da odgovore izazovu i da li neke veće investicije u gradu izvode bezbjednosno interesantna lica.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Ubistvo, dvije žrtve i troje teško povrijeđenih u saobraćajnim nesrećama, troje ranjenih u krvavim obračunima i jedan poginuli na gradilištu, tragičan je bilans dešavanja u posljednja dva i po mjeseca u Ulcinju, gradu koji važi za jednu od najmirnijih i najbezbjednijih destinacija u državi.

Uz sve to, mještani i turisti svjedoče napadima na pripadnike saobraćajne i komunalne policije, javnoj promociji prostitucije i gradnji sa sumnjivim kapitalom i investitorima...

Ranjavanje mještanina i bivšeg pripadnika Uprave policije M. P. krajem juna, koga su napali i nožem povrijedili strani državljani, a potom se udaljli u nepoznatom pravcu, moralo je da upali crvenu lampicu jer je predstavljalo kulminaciju krvavih obračuna u gradu, koji su počeli dvadesetak dana ranije.

Od povreda zadobijenih u jednom od tih obračuna, u Kliničkom centru u Podgorici podlegao je džavljanin Azebejdžana dok je njegov sunarodnik teško ranjen.

Od 12 aktera krvavih obračuna, samo je ranjeni M. P. mještanin. Ostalih 11 učesnika nije iz Ulcinja što podgrijava sumnje da pojedine kriminalne strukture iz regiona i Evrope, koriste sezonu i gužve radi sticanja nezakonitog profita u pokušaju da učvrste svoje pozicije u gradu sa dinamičnom rastućom gradnjom i prilivom kapitala sumnjivog porijekla.

Sagovornik “Vijesti” iz vrha Vlade nedavno je potvrdio da su se poslovno-kriminalni krugovi iz Srbije, bliski tamošnjoj vlasti, već infiltrirali na crnogorsko primorje, uključujući Ulcinj, gdje navodno pokušavaju da operu veliku količinu novca.

Iako su službenici ulcinjske policije ekspresno pravdi priveli gotovo sve učesnike kriminalnih obračuna, iz UP “Vijestima” nije stigao komentar na sve to kao ni odgovor na pitanje da li je bezbjednosna situacija u gradu pod kontrolom. Pitali smo ih i da li OB Ulcinj ima dovoljno policajaca i inspektora da odgovori izazovu i da li neke veće investicije u gradu izvode bezjednosno interesantna lica? Pitanja su na elektronsku adresu UP, uredno dostavljena 20. juna.

Predsjednik Opštine Ulcinj Genci Nimanbegu kazao je da je njegova intencija da u gradu bude više pripadnika Uprave policije tokom sezone.

“Prevashodno zbog normalnog i bezbjednog odvijanja saobraćaja. Ali, u proteklom periodu imali smo i nekoliko teških kriminalnih incidenata, na koje mi u Ulcinju nijesmo navikli”, kazao je Nimanbegu “Vijestima”.

U posljednja dva i po mjeseca, saobraćajne nesreće na putu Ulcinj - Ada odnijele su dva mlada života, u gradu je teško povrijeđen pješak koji je i dalje u Kliničkom centru Podgorica sa povredama opasnim po život, na gradilištu je poginuo mladić iz Vladimira, u Štoju je napadnuta patrola saobraćajne policije a u gradu komunalni policajac... Istovremeno, na Bojani u udesu skuterom, teško je povrijeđen mladić.

Uz sve to, sagovornici “Vijesti” kažu da u novom dijelu grada u novoizgrađenim stanovima u Ulcinjskom polju, navodno cvjeta prostitucija, da su i pojedine reklame za masažu takođe paravan za najstariji zanat, da napreduje gradnja sa sumnjivim kapitalom i investitorima, da sve to sa sobom nosi i korupciju a građanima donosi nemir i nespokoj.

“Tačno je da su zajedno sa turistima, stigli lopovi, kriminalci, narko dileri i BIL lica kao i u svim drugim gradovima i normalno je očekivati da stopa kriminala bude veća i da imamo više udesa na cestama i na moru. Ali sezona gotovo da još nije ni počela. Ipak, vjerujemo da policija može u narednom periodu obezbijediti da se svi građani osjećaju sigurno”, kazao je jedan od naših sagovornika.

Takođe, mještani Štoja uputili su nedavno peticiju Upravi policije, Odsjeku za bezbjednost drumskog saobraćaja u Podgorici, kojom traže da se pitanje bezbjednosti na toj frekventnoj saobraćajnici koja prolazi kroz njihovo naselje, što prije riješi.



Hronologija

- Ulcinjanin A. M. (1993) poginuo je 24. aprila u saobraćajnoj nesreći, koja se desila u 1 sat i 23 minuta iza ponoći na regionalnom putu Ulcinj - Ada Bojana, kada su se u mjestu Štoj sudarila dva automobila.

- Mladić iz Ulcinja S. H. teško je povrijeđen 2. maja u udesu nešto prije 17 sati na Bojani, u Ulcinju. On je vozio skuter i iz zasada nepoznatih razloga, u trenutku izgubio kontrolu nad plovilom i direktno udario u terasu jednog objekta. Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama je saopštila da je vozač skutera upućen u Klinički centar Crne Gore.

- Ulcinjanin I. Lj. teško je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi 17. maja, u blizini benzinske pumpe “Kalamper”, oko 7.30 sati. Na njega je, dok je prelazio ulicu naletjelo vozilo “folksvagen” barskih registarskih oznaka. Mladić je nakon udesa hitno prebačen u Klinički centar Crne Gore u Podgorici gdje je i dalje hospitalizovan.

- Ulcinjanin E. K. (20) preminuo je od povreda zadobijenih 24. maja na jednom gradilištu. Nesreća se dogodila oko 14 sati.

- U večernjim satima 6. juna, u obračunu u jednom stanu u Ulcinjskom polju, teško su ranjeni državljani Azerbejdžana Dž. A. (39) i A. M. (34). Dž. A. (39) nekoliko dana kasnije podlegao je povredama u Kliničkom centru u Podgorici. Nakon krvavog obračuna, tada nepoznati počinioci brzo su se udaljlili sa lica mjesta, ali im je policija brzo ušla u trag već narednog jutra uhapsila. Iz Uprave policije tada je saopšteno da su tri osobe iz Novog Pazara u Srbiji, E. C. (21), T. M. (18) i A. K. (20) uhapšene zbog sumnje da su u noći 6. juna nožem pokušali da ubiju dvojicu državljana Azerbejdžana. Razlog obračuna navodno je nesporazum u vezi sa navođenjem na prostituciju, koji je prerastao u svađu, a kasnije i u fizički obračun sa kobnim posljedicama.

- U Donjem Štoju, dvije sedmice kasnije oko 16.00 časova su ispred jednog ugostiteljskog objekta tri mladića iz Rožaja A. M.(19), J. D. (20) i A. F. (23) fizički napali sugrađanina E. M. (18) zaposlenog u tom objektu, i nožem ga uboli u predjelu leđa. Njemu je ukazana ljekarska pomoć, dok su se vinovnici ovoga događaja udaljili u nepoznatom pravcu sa lica mjesta, ali su kasnije A. M. (19) i J. D. (20) uhapšeni u Baru. A. F. (23), oslobođen je sumnje da je učestvovao u krivičnom djelu. Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je kvalifikovao krivično djelo ubistvo u pokušaju. Kasnije je to djelo prekvalifikovano u lakše i na dalje postupanje dostavljeno Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju.

- Dva dana kasnije, 22. juna dogodio se i napad na službena lica u vršenju dužnosti. A. M. (29) iz Rožaja, nakon što ga je patrola zaustavila i testiranjem utvrdila da je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci prvo se opirao hapšenju, a potom i fizički nasrnuo na službenike saobraćajne patrole. Nakon toga, trčeći se udaljio prema jednom kupalištu na Velikoj plaži” gdje mu se gubi svaki trag. Nakon desetodnevne potrage, Rožajacu su lisice na ruke stavljene juče na Maloj plaži.

- Od povreda zadobijenih u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ranim jutarnjim satima, 23. juna u blizini hotela “Imperijal” na putu Ulcinj - Ada, preminula je dvadesetogodišnja djevojka D. V. iz Kotora. Teške tjelesne povrede opasne po život zadobio je i mještanin T. I. (31), koji je bio zajedno sa njom u vozilu marke “porše” ulcinjskih registarskih oznaka.

- U subotu 28. juna, na obali Port Milene, teško je ranjen M. P. iz Ulcinja. Njega su, kako je ispričao, ranila dva strana državljana nakon kraće verbalne prepirke i nanijeli mu nožem više ubodnih rana. Napadači su potom pobjegli sa lica mjesta a ulcinjska policija traga za njima...

- Osnovno državno tužilaštvo u Ulcinju podnijelo je 8. jula optužni predlog protiv J. M. iz tog grada zbog napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti...