“Neće ti dolaziti u pretres, sve ok, ali moraš sjutra odradit’ nešto obavezno”, piše u poruci koju je tadašnjem osuđeniku poslao najvjerovatnije jedan od čuvara

Nekadašnji osuđenik G. B. dobijao je na Skaju instrukcije kako da se spasi pretresa, a iz prepiski proizilazi da mu je te poruke najvjerovatnije slao jedan od zatvorskih čuvara, pišu Vijesti.

Ista osoba putem te zaštićene telefonske aplikacije, tražila mu je zauzvrat da obmane jednog njegovog kolegu, ali i prepričavala što piše u prijavi u kojoj se ovaj pominje.

Kako Vijesti saznaju, kućica na nekadašnjoj “ekonomiji” Kazneno-popravnog doma, u kojoj je taj osuđenik robijao, trebalo je da bude pretresena krajem jula 2020. godine jer je neko prijavio da G. B. posjeduje telefon sa kripto zaštitom, ali i da on i Jelići švercuju mobilne telefone...

Sa telefona, na kom je mijenjao Skaj nikove u Goksi, Đoković, Novak Đoković..., on se dopisivao sa policajcima Nebojšom Bugarinom, Ljubom Milovićem, Milošem Mišurovićem, više osuđenih kriminalaca, ali i korisnikom te nekada zaštićene aplikacije koji je pisao sakriven iza nika Audi i koji ga je spasavao pretresa...

Iz Specijalnog državnog tužilaštva nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti” jesu li identifikovali korisnika tog Skaj pina, i ako nijesu, kako je to moguće s obzirom da je iz njegove komunikacije jasno da je riječ o Podgoričaninu G. B. koji čak i šalje svoju fotografiju iz zatvora...

Sa naloga Novak Đoković osuđenik je odgovorio da su zatvorski čuvari tog dana “bili na žicu đe se ranije ubačalo”...

Objašnjava da su bar pola sata provjeravali ogradu, ali da se tuda ništa ne ubača već godinu...

“Možda je neko vidio da je žica bila kidana, pa potrčao kod direktora”, piše osuđenik te noći.

Od Audija dobija odgovor da ih je neko prošpijao i da postoji službena zabilješka o tome...

G. B. tada odgovara da će uraditi sve što traže od njega, pa i dobija instrukcije kako da se “umili” službeniku Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, kako bi ga prevario...

“Da tražiš i da uđeš sjutra kod Raša Radonjića i da mu kažeš, izokola, da ga navučeš ‘Kod mene, Rašo, možeš da ulaziš na pretres svake nedjelje. Slobodno kad god oćete upadnite na pretres. Slobodno, čisti smo i ok smo’. To moraš da uradiš, da vide da te nije strah pretresa”, piše u instrukcijama koje dobija osuđenik.

Nakon što odgovori da će ujutro ići kod tog zatvorskog službenika, i to pod izgovorom da dobije dozvolu da ide kod zubara, piše i da će mu “provući” to što ga sagovornik podučava...

“Obaveznooooooo, ali par puta”, šalje mu Audi, a G. B. objašnjava da će to izvesti doktorski...

“Pričao sam sa Darkom, napisana je zabilješka i ti i Jelići ste pomenuti. Brat, to vas je drug pomenuo”, stiže osuđeniku, koji odgovara:

“Bratkooo, ne švercujemo telefone. Ja bih ti rek’o i rek’o bih - čupaj me, uradio sam to i to.”

Sagovornik mu tada piše da njemu džabe priča, jer ga on štiti.

“Meni džabe pričaš, ja te štitim. Uradi to kako smo se dogovorili ja i Maraš. Ponavljam ‘Rašo, ulazite kad oćete i koliko oćete, slobodno’. Brat, nekad kad dođe vrijeme pričaćemo, sad nije vrijeme. Nisi u opasnosti, nikakvoj. Reci Rašu ovo što ti kažem. Damir će brzo početi na pistu. Bio sam kod Gorana kući noćas, sve se dogovorili, klasično ste namješteni i to je to. To je to, čuvajte se još koji dan”...

Zatvorenik ponavlja da će uraditi sve kako ga je sagovornik naučio, pa ponavlja da ne prodaju telefone i poručuje: “Ako kad tebe nešto ne kažem onako kako jeste, ja bih bio najveća ološ što hoda ovom zemljom”...

“Sjutra ću to baš polako i fino odradit”, piše on i pita treba li da se čuva “nekoga sa ove strane”..

Nakon potvrdnog odgovora, osuđenik opet pita: “Sa ove strane đe sam ja...?” i dobija odgovor: “Ne brate, iz KPD. Iz kruga”...

“Brate, ja čitao izjavu. Ti i Jelići”, ponavlja tom Podgoričaninu sagovornik, a robijaš konstatuje da je bolje da ne zna što piše u izjavi...

“Ali, molim te zapamti, pa ćeš mi nekad reć’ ako može, kad izađem”, dodaje on...

Audi tada šalje: “Bolje vjeruj mi. Baš bolje. Odmori mozak. Nisi u opasnosti, ja radim za tebe... Napolje uživaj. Slikao ja izjavu... Pazi se, budi čist. I reci Rašu nek uđe... Policiju htjeli da šalju na pretres u 4 ujutro, ali OK je. Po izjavi se navodi. Sve ok, odradi ovo, čuvaj se. Ostalo moja briga. Čuvajjjjjjjjjjjjjj Jelićeeeeeeeeee. Pozzzzz”, stiglo je te noći osuđeniku.

On objašnjava da ga boli zub, da je bio kod zatvorskog zubara koji to nije mogao da sanira i da mu je predložio da problem riješi u jednoj privatnoj klinici, ali da ga ne mogu odvesti jer nemaju sprovodnika...

Tada izlaže da mu je to dobar povod da “ode kod Raša”, traži poštedu za posao, ali i način da Damira lakše prebace...

Tokom razgovora sa policajcima, kojima je proslijedio prepisku, precizira da je riječ o Damiru Mandiću.

Mandić je jedini osuđeni u istrazi ubistva urednika ‘Dana’ Duška Jovanovića, a na teret mu se stavljalo saučesništvo u tom zločinu koji nije rasvijetljen ni 21 godinu nakon likvidacije novinara i nekadašnjeg poslanika u Skupštini Crne Gore...

“Damir ide na pistu, ne brini. Pratim ja sve. Ne brini za Damira”, šalje mu Audi...

“Bog te čuvao, MOJ BRATE! Sjutra ću ja Raša odlično pridobit’, pa ti javljam”, šalje G. B.

Prepisku je sjutradan proslijedio sada odbjeglom policajcu Nebojši Bugarinu, koji ga je, proizilazi iz njihove prepiske, štitio...

Iz tog razgovora jasno je i da je osuđeniku najveći problem bio da mu zatvorski čuvari ne pronađu telefon sa kripto zaštitom...