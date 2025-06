Izudarali stranu državljanku pa joj ukrali novac i dva prstena

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Službenici podgoričke policije rasvijetlili su krivično djelo razbojništvo i uhapsili jednu osobu dok se za ostalim osumnjičenima aktivno traga, saopšteno je iz Uprave policije.

“Odmah po saznanju o izvršenju krivičnog djela, preduzete su proaktivne mjere i radnje, te su u kratkom roku identifikovana četiri osumnjičena lica, strani državljani, za kojima je Odjeljenje bezbjednosti Podgorica raspisalo lokalnu portagu”, pojasnili su iz policije.

Uhapšen je L.B. (20), kosovski državljanin, zbog sumnje da je 8. marta oko 14 časova, u Ulici Vaka Đurovića u Podgorici, zajedno sa I.F. (23) iz Bosne i Hercegovine, A.Z. (26) sa Kosova i A.T. (28) iz Albanije, izvršio razbojništvo na štetu strane državljanke.

“Oni su, do stana oštećene došli putničkim motornim vozilom kosovskih registarskih oznaka, te nakon što je ona otvorila vrata, odgurnuli je i udarili pesnicom u predjelu glave od čega je oštećena pala na pod, nakon čega su nastavili da joj zadaju udarce po glavi i tijelu, sprečavajući je da ustane ili da se odbrani, naon čega joj je F.I. uz prijetnje nožem u predjelu vrata, tražio novac”, preciziralis u iz UP.

Osumnjičeni su potom otuđili novac u iznosu od oko 1.900 eura, dva zlatna prstena, dva mobilna telefona, i izvršili premetačinu po stanu, nakon čega su se dali u bjekstvo.

“Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu L.B. lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo razbojništvo, dok je za isto krivično djelo protiv lica I.F, A.Z. i A.T. podnijeta krivična prijava. Službenici Uprave policije preduzimaju aktivne mjere i radnje na lociranju i lišenju slobode lica I.F, A.Z. i A.T. koji su trenunto nedostupni organima za sprovođenje zakona”, zaključuju iz policije.