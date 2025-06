Vještak građevinske struke Tanja Drakulović kazala je da joj nije poznato na osnovu čega je policija došla do podatka da je tunel kopan ispod depoa podgoričkog Višeg suda dužine 30 metara.

Izvor: Vlada Crne Gore

Ona je to kazala na danas održanom ročištu u podgoričkom Osnovnom sudu, gdje je nastavljeno suđenje okrivljenima Veljku M. Markoviću iz Loznice, Milanu T. Markoviću iz Loznice, Dejanu D. Jovanoviću iz Beograda, Vladimiru M. Eriću iz Loznice, Predragu M. Mirotiću iz Zete, Katarini D. Baćović iz Podgorice, Nikoli D. Milačiću iz Podgorice i Marijanu P. Vuljaju, nastanjenog u Tuzima, prenose Vijesti.

U depo Višeg suda u Podgorici provaljeno je 8. septembra 2023. godine, a lopovi su materijalne dokaze pohranjene u toj prostoriji krali do 11. septembra, utvrđeno je istragom podgoričkog tužilaštva i policije. Istražitelji su otkrili da je podzemni tunel, kroz koji su lopovi ušli u sudski depo, kopan od kraja jula.

Iz nalaza Drakulović proizilazi da u Zapisniku o uviđaju Uprave policije, Centar policije OB Podgorica piše da je dužina tog tunela do 30 metara, a da u zapisniku Grupe za protivdiverzionu zaštitu (PDZ) piše da je dužina tunela oko 12 do 15 metara, prenose Vijesti.

Ona je na današnjem ročištu kazala i da joj na licu mjesta nije dozvoljeno da mjeri dimenzije, te da joj je od strane pripadnika Uprave policije rečeno da će dobiti sve spise. Ona je objasnila da je vještačenje radila na osnovu spisa predmeta i onoga što je neposredno mogla da opazi na licu mjesta.

U nalazu vještakinje stoji i da joj je bio ograničen radijus kretanja, da joj nije bilo dozvoljeno da vrši mjerenja ili dodirom istraži površine ili materijale, i da joj nije bilo dozovoljeno da fotografiše lice mjesta. Ona je, prema nalazu vještačenja tražila da nakon završetka istražnih radnji izvrši uvid i detaljnije istraži lice mjesta te da joj to nije omogućeno, kao i da joj nije omogućen uvid u snimak tunela, prenose Vijesti.

"Na neki način sam bila malo iznenađena kada sam u spisima primijetila širinu otvora 50 cm i visinu od 27 cm, jer je moja slobodna ocjena bila nešto drugačija, u smisli da mi se otvor činio većim", kazala je Drakulović.

Kazala je i da je na licu mjesta došla 12. septembra te godine između 17:00 i 18:00 časova i da je od pripadnika policije čula da se tunel snimao, da je vidjela stalak sa nekim uređajem ali da ne zna da li se radi o fotoaparatu ili uređaju za snimanje.

Tužilac je predložio da se nabavi uređaj kojim je vršen pregled tunela, odnosno navodni snimak, sa čime su bili saglasni i advokati odbrane. Sud je prihvatio taj predlog, pa će se u nastavku dokaznog postupka pribaviti video zapis ili uređaj sa video zapisom na osnovu koga je izvršen pregled tunela.

Ona je rekla da je za kopanje predmetnog tunela bilo potrebno poznavanje određenih stručnih znanja.

"Zadovoljeni su standardi podgrađivanja, stavljeni su ankeri, pur pjena, odakle imamo stabilnost, širina je bila manja od visine što jeste preporuka. Što se tiče dijela tunela koji se mogao vidjeti iz arhive Višeg suda, taj dio nije bio podgrađen ali je ova preporuka da je širina manja od visine bila zadovoljena. Kada sam navela da je početno mjesto za kopanje tunela prolaz energetskih kablova, otvor je proširen u gornjem dijelu i on predstavlja ulaz u tunel od strane podruma stana. Iskop je mogla vršiti jedna osoba eventualno uz asistenciju jedne ili dvije u smislu dodavanja alata i izvlačenja iz tunela, to je moj zaključak i na osnovu gabarita tunela i uslova koje sam tamo opazila. Moja pretpostavka je da su radovi izvođeni tokom dana, a da je materijal iznošen noću, to je moja lična pretpostavka. Iskop se mogao vršiti pomoću alata iz maloprodajnih objekata", ocijenila je Drakulović.

Ta vještakinja je rekla da se ne može precizno izraziti koliko je vremena bilo potrebno da se iskopa tunel.

"...To sve zavisi od broja ljudi koji je učestvovao u ovome i zavisi od toga da li je rađeno cijelog dana ili ne. Moja procjena je da se mogao bez ikakvih problema iskopati jedan kubik do dva dnevno, ali to sve zavisi od okolnosti. Rad na ovom terenu nije bio komplikovan u smislu prirode zemljišta, osim eventualnih prepreka na koje se nailazilo, jedino je bilo složeno što su uslovi rada bili skučeni", kazala je vještakinja.

Drakulović je rekla da na osnovu svega što je vidjela ne može da se izjasni da li je tunel bio prohodan cijelom dužinom, prenose Vijesti.

Advokati odbrane su bili saglasni u tome da je vještakinji bilo zabraneno da radi, da nije mogla da izvrši mjerenje, i da je cijeli nalaz zasnovan na pretpostavci sa mnogo kontradiktornosti.

Advokat Nikola Ivanović je kazao da budući da vještak nije mogao da se izjasni da li je tunel prohodan ili ne, da smatra da je na taj predmet stavljena tačka.

Na današnjem ročištu je izveden dokaz iz policijske stanice u Loznici od 8. septembra kada je optuženi Erić prijavio nestanak putne isprave i predao zahtjev za izdavanje nove putne isprave.

Njegov branilac, advokat Stefan Jovanović je kazao da je prema stavu optužnice Erić tada probijao tunel, a iz zvaničnog dokumenta proizilazi da je tog dana prijavio nestanak putne isprave i istog dana podnio zahtjev za izdavanje nove. Jovanović je istakao da je taj dokument dostavljen i u fazi kontrole optužnice.

Sud je po službenoj dužnosti donio rješenje da se u nastavku postupka u svojstvu svjedoka saslusaju izvršioci protivdiverzionog pregleda tunela Igor Raković, Miro Drljević, Tihi Dedijer i Ivan Đurišić.