Katnić je citirao poruke pripadnika kavačkog klana u kojima se navodi da su planirali ubistvo njega i da su specijalnog tužioca Sašu Čađenovića htjeli da naprave invalidom.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić optužio je danas na suđenju pred Višim sudom u Podgorici, tužioca Miloša Šoškića da je falsifikovao i izmijenio Sky komunikaciju te sakrio poruke u kojima su pripadnici kavačkog klana planirali ubistvo njega i specijalnog tužioca Saše Čađenovića. On je, detaljno iznoseći svoju odbranu više od četiri sata, sudu predočio poruke za koje tvrdi da ih je tužilac Šoškić sakrio, a potom pročitao njihovu originalnu verziju, piše Pobejda.

Katnić je citirao poruke pripadnika kavačkog klana u kojima se navodi da su planirali ubistvo njega i da su specijalnog tužioca Sašu Čađenovića htjeli da naprave invalidom, prenosi CdM.

“Falsifikivanim porukama koje su osvanule u medijima su pripremali moje hapšenje”, istakao je Katnić.

On je istakao da se u porukama vidi kako visokopozicionirani članovi kavačkog klana razgovaraju o tome kako on, Čađenović i nekadašnji šef SPO Dragan Radonjić rade istrage protiv te kriminalne organizacije i da ih hapse stalno, što im je predstavljalo smetnju.

Bivši glavni specijalni tužilac pročitao je i poruke u kojima “kavčani” sumnjaju da on, Radonjić i Čađenović rade za sada škaljarski klan i pokojnog vođu te kriminalne grupe Jovicu Vukotića. Istakao je da i to, između ostalog, opovrgava navode tužilaštva da je on radio u korist “kavačkog lana”.

“Mene, Dragana Radonjića i Sašu Čađenovića su Radoje Zvicer, Igor Božović, Duško Roganović označili kao neprijatelje broj 1″, rekao je Katnić, piše CdM.

Bivši pomoćnik direktora Uprave policije Zoran Lazović, penzionisani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović negirali su optužbe Specijalnog tužilaštva da su zloupotrebom funkcija na kojima su se nalazili činili korist ljudima iz kriminalnog miljea.

Specijalni tužilac Miloš Šoškić bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića tereti da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su članovi, navodno, postali penzionisani tužilac Katnić, ranije uhapšeni, suspendovani tužilac Saša Čađenović, koji je optužen da je radio za kriminalni kavački klan i Lazovićev sin Petar, raniji službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Stariji Lazović se, navodno, tereti da je povezan sa skidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru kriminalaca iz Beograda, Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, krajem decembra 2020. godine i početkom januara 2021. godine.

Osumnjičen je i da je štitio Novljanina Duška Roganovića, člana kriminalne kavačke grupe, tako što je, navodno, tadašnjim tužiocima naredio da ga isključe iz krivičnih predmeta.

Tužilaštvo sumnjiči Katnića i da je, koristeći funkciju u SDT-u, kontrolisao da se ne preduzima krivično gonjenje ni protiv vođe kriminalnog kavačkog klana Radoja Zvicera i drugih pripadnika te grupe.

Milivoje Katnić je bio glavni specijalni tužilac od 2015. do februara 2022. godine, kada je penzionisan. Tužilac Saša Čađenović je bio njegov zamjenik.

Zoran Lazović je bio u ANB-u, a od 2019. do marta 2021. šef Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala pri Upravi policije.