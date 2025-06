Da višečlana kriminalna organizacija nije mogla djelovati bez Golubovića ili Sandera Stanaja, specijalna tužiteljka zaključuje i iz prepiski sa nekada zaštićene Skaj aplikacije.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Nedugo nakon što je tajno vraćen u javnu policiju, Duško Golubović je sa Sanderom Stanajem iz Tuzi, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), formirao kriminalni klan koji je švercovao cigarete i oprao milione eura.

Golubović je u Upravi policije ponovo zaposlen 1. avgusta 2019. godine, četiri godine nakon što je pod pritiskom otišao iz tajne službe. Raspoređen je u novooformljeni Sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kojim je rukovodio njegov dugogodišnji prijatelj i kolega iz Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Zoran Lazović.

Već naredne godine, navode specijalni tužioci, Golubović je za račun svog klana izvlačio kamione švercovanih cigareta iz Slobodne carinske zone u barskoj luci, pišu VIjesti.

Prema naredbi o sprovođenju istrage koju potpisuje specijalna tužiteljka Tanja Čolan Deretić, on i Stanaj su 2020. godine organizovali kriminalnu grupu koja je djelovala u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Italiji i drugim državama Evrope i Azije.

Ta kriminalna grupa je, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), prokrijumčarila najmanje 23.580 paketa švercovanih cigareta, za sebe su pribavili nezakonitu dobit, a Crnoj Gori nanijeli štetu od najmanje 18.260.352 eura

Osim za šverc cigareta, terete ih za pranje novca, ali i da su imali uticaj i na izvršnu vlast i druge važne društvene činiloce, Upravu policije i Upravu carina.

SDT tvrdi da su članovi te kriminalne organizacije od osnivanja i tokom djelovanja postali okrivljeni Nuo Stanaj, Abedin Pepić, Andrija Petanović, Vukota Vujošević, Đoko Lješković, Mileta Simanić, Adnan Suković, Ivan Turčinović, Predrag Madžgalj, Veton Berišaj, Prokopije Perić, Dejan Milić, Radoje Dakić, sada pokojni D. V. i druga zasada neidentifikovana lica.

Da višečlana kriminalna organizacija nije mogla djelovati bez Golubovića ili Sandera Stanaja, specijalna tužiteljka zaključuje i iz prepiski sa nekada zaštićene Skaj aplikacije, pišu Vijesti.

Iz dekriptovanih komunikacija između članova tog klana proizilazi da su oni imali ključne uloge u tom nezakonitom poslu, Tuzanin da nabavlja cigarete i doprema ih do barske luke, a visokopozicionirani policijski funkcioner da ih nezakonito izvozi iz Slobodne zone.

Skupa planirali švercerske rute

Skupa su i planirali švercerske rute, od vremena i načina transporta, do osoba koje će biti uključene u krijumčarenje.

“Što upućuje na zaključak da su obojica okrivljenih na istom hijerarhijskom nivou u kriminalnoj organizaciji i to tako da zajednički planiraju vršenje krivičnih djela zbog kojih je ona organizovana, a potom je okrivljeni Stanaj taj koji dalje preduzima radnje da se takav plan i izvrši, dajući naloge i uputstva drugim pripadnicima organizacije, ili prenoseći takve naloge i uputstva od strane okrivljenog Golubovića, a ti nalozi i upustva se dalje hijerarhijski izvršavaju u okviru kriminalne organizacije, do neposrednih izvršilaca zadataka”, konstatuje specijalna tužiteljka.

Golubovića sumnjiče da je sa Sanderom Stanajem osmislio kriminalni plan, a potom i organizovao da se duvanski proizvodi, koji su za pripadnike kriminalne organizacije nabavljeni, neocarinjeni i skladišteni u Slobodnoj carinskoj zoni Luke Bar, prenesu preko carinske linije, uz izbjegavanje mjera carinskog nadzora, na carinsko područje Crne Gore.

Nakon toga, članovi njihove krimi-ekipe preuzimali su ih i kamionima odvozili do magacina u Podgorici i Tuzima.

Zadatak Sandera Stanaja bio je da sam ili uz pomoć drugih članova kriminalne organizacije, nabavlja cigarete iz inostranstva i organizuje njihovo dopremanje u Crnu Goru, te da ih skladišti i čuva u magacinima u barskoj luci, pišu Vijesti.

On je, nakon što bi Golubović izvukao cigarete preko carinske linije, organizovao preuzimanje i prevoženje duvanskih proizvoda od Bara do skladišta, određivao cijenu, način i uslove plaćanja i preko drugih pripadnika dalje ih rasturao i prodavao.

Goluboviću su službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) lisice na ruke stavili 9. maja, a Sander Stanaj je u bjekstvu i policija za njim traga.

Zbog sumnje da su bili dio njihove kriminalne grupe, službenici SPO-a su početkom prošle sedmice, po nalogu SDT-a, uhapsili direktora firme “Plus” Prokopija Perića, Milića, Dakića, Simanića, Sukovića, Turčinovića i vlasnika firme “MP ŠPED TRANS”, Madžgalja.

Nakon saslušanja kod sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, Madžgalj, Milić, Dakić i Turčinović pušteni su u kućni pritvor, a sudija je u Istražni zatvor poslao Perića, Simanića i Sukovića.

Osim Sandera Stanaja, u bjekstvu su i njegov brat Nuo Stanaj, Petanović, Pepić, Vujošević, Berišaj i Lješković...

“Bolje da je ređina kod nas prije izbora”

Pripadnici kriminalne organizacije u međusobnim komunikacijama Golubovića su oslovljavali sa “šef”, konstatovala je nakon analize Skaj poruka specijalna tužiteljka.

“Kapariši ti taj MAK kod Iska, dok dođe, napraviće naš šef šemu da nam to izvadi”, jedna je od poruka koje je Sanderu Stanaju slao odbjegli Pepić.

Iz te i na stotine drugih, specijalna tužiteljka zaključuje da su Sander Stanaj i Golubović imali ravnopravan položaj u kriminalnoj organizaciji.

“Iz pomenute komunikacije sa Sky ECC aplikacije između okrivljenih Pepića i Sandera Stanaja, očigledno i da su organizatori kriminalne organizacije za sebe odredili i određene uloge i zadatke, i to okrivljeni Golubović da organizuje da se cigarete nabavljene za račun kriminalne organizacije i skladištene u Slobodnoj carinskoj zoni Luke Bar, prenesu u carinsko područje Crne Gore uz izbjegavanje mjera carinskog nadzora”, zaključuje tužitelja.

U naredbi o sprovođenju istrage izdvojeno je desetine poruka koje govore u prilog tome:

“’Kako bi se obradovao šef da sad izvadi tu količinu’ (a pisalo se o 1.700 paketa ‘šantala’)... ‘Kad bude šef izvadio kosmopolitan, ako ima neki kamion neka doćera pola odjednom’...’Vidi, reci šefu nek nam jednu ređinu izvadi što prije’... ‘Čuj se sa našim šefom da nam jednu izvadi što prije’... ‘I vidi sa šefom da nam do subote izvadi tu ređinu’, ‘Kad se budeš vidio s njim nek nam izvadi sve tri što prije može’, ‘I čim to maknemo nek nam šef doćera i onu treću’... ‘Mislim da će nam trebati ono cosmop od šefa... Ako potvrdi da nam šef doćera to danas..’, ‘Reci šefu u toku dana da nam doveze ono kosmopolitana što ima tamo’, ‘Pa vidi sa šefom da nam obezbijedi 100 kartona cosmopl danas ili sjutra’, ‘Kad će nam šef izvadit ovu što nam je dolje’, ‘Jesi li reka šefu da nam izvadi tu ređinu prije izbora’, ‘Vidi sa šefom za tu ređinu da nam izvadi’, ‘Vidi da nam onu ređinu izvadi prije izbora bolje da je kod nas’”, samo je dio Pepićevih poruka koje je specijalna tužiteljka izdvojila.

U spisima je citirala i poruke koje su, kako tvrdi, razmjenili Golubović i Sander Stanaj, iz kojih zaključuje da su neocarinjene cigarete izvožene iz Slobodne zone, potom preuzimane i dalje prevožene kamionima.