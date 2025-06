Iz Uprave policije saopšteno je da je uhapšen D.R. (42) iz Srbije koji je osumnjičen da je emotivnoj partnerki nanio teške tjelesne povrede.

Odjeljenje bezbjednosti Danilovgrad je juče, telefonskim putem obaviješteno od strane zaposlenih u HMP u Danilovgradu da su, iz porodične kuće u tom gradu, transportovali žensko lice A.V. (42) u Urgentni blok Kliničkog centra Crne Gore, u besvjesnom stanju, sa teškim tjelesnim povredama, saopštili su iz UP.

Ljekarskim pregledom lica A.V. konstatovane su teške tjelesne povrede u predjelu glave i grudnog koša, usljed kojih se ovo lice trenutno nalazi u stanju životne ugroženosti.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad su o događaju obavijestili državnog tužioca, odmah izašli na lice mjesta, izvršili uviđaj, te preduzeli dalje kriminalističke, taktičke i forenzičke mjere i radnje.

Operativnim radom na terenu, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad su u kratkom roku kao osumnjičenog identifikovali lice D.R. (42) iz Novog Sada, državljanina Republike Srbije, emotivnog partnera lica A.V. koji je nakon potrage, u saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica lociran na teritoriji opštine Podgorica. Prilikom kriminalističke obrade, kod osumnjičenog su uočene vidne povrede, konstatovane u izvještaju ljekara specijaliste.

Kako se sumnja, D.R. je prethodno, u porodičnu kuću lica A.V. donio alkohol i ručno pravljene cigarete sa sadržajem opojne droge marihuana, koje je istoj stavio na raspolaganje. Potom je, kako se sumnja, nakon što su konzumirali alkoholno piće i opojnu drogu, došlo do verbalnog, a potom i fizičkog sukoba između ovih lica, kojom prilikom je D.R. emotivnoj partnerki nanio povrede opasne po život, saopštili su iz policije.

Nakon što je uočio da je oštećena u nesvjesnom stanju, D.R. se dao u bjekstvo, napustivši kuću, u kojoj je ostalo i maloljetno dijete njegove partnerke A.V., bez njege.

Nakon prikupljenog obavještenja i po okončanju kriminalističke obrade, po nalogu postupajućeg tužioca, D.R. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici kojim je nastupila teška tjelesna povreda u sticaju sa krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga, na štetu A.V.

Osim toga, protiv D.R. će biti podnijet i zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekršaja iz člana 37 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici zbog zanemarivanja djeteta partneke A.V.

On je danas, uz krivičnu prijavu, sproveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost i postupanje.