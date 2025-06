Prostitucija razlog krvavog obračuna?

Državljanin Azerbejdžana Dž. A. (39) preminuo je od posljedica ranjavanja nožem, koje je zadobio u stanu u Ulcinjskom polju kasno u noći 6. juna, saznaju “Vijesti”. Prema istim izvorima, drugi državljanin Azerbejdžana, A. M. (34), koji je takođe ranjen u tom obračunu, trenutno je stabilnog zdravstvenog stanja.

Neposredno nakon incidenta, tada nepoznati počinioci napustili su lice mjesta, ali ih je policija identifikovala i locirala već narednog jutra.

Iz Uprave policije (UP) je tada saopšteno da su E. C. (21), T. M. (18) i A. K. (20), iz Novog Pazara, uhapšeni zbog sumnje da su te noći pokušali da ubiju dvojicu državljana Azerbejdžana.

Prema nezvaničnim, ali pouzdanim saznanjima “Vijesti”, do sukoba je navodno došlo zbog nesporazuma u vezi sa navođenjem na prostituciju, što je dovelo do verbalne svađe, a potom i do fizičkog sukoba s tragičnim ishodom.

Nakon hapšenja trojice državljana Srbije, policija je saopštila da su tokom noći preduzeli hitne mjere na rasvjetljavanju teškog ubistva u pokušaju, te da su radeći na prikupljanju i dokazivanju relevantnih činjenica identifikovana, locirana i lišena slobode tri lica.

Iz te institucije su dodali da su Novopazarci uhapšeni pet časova i 45 minuta nakon ponoći, u objektu u naselju Donji Štoj.

“Nakon preduzetih mjera prvog zahvata i izvršenog uviđaja od strane višeg državnog tužioca iz Podgorice, službenci Regionalnog centra bezbjednosti Jug su preduzeli brojne operativno-taktičke mjere i radnje. Efikasnom koordinacijom i usmjeravanjem policijskih službenika na osnovu obavještajnih i prikupljenih saznanja, mapiranjem i pregledom većeg broj nadzornih kamera, pregledom užeg i šireg lica mjesta, uspostavljenom blokadom užeg i šireg područja, kao i pojačanom graničnom kontrolom od strane službenika Sektora granične policije, stvoreni su uslovi da brzom intervencijom policijskih službenika Regionalnog centra bezbjednosti Jug osumnjičena lica budu identifikovana, locirana a potom oko 5.45 časova lišena sloboda u jednom objektu u naselju Donji Štoj”, naveli su UP.

Iz UP su rekli i da su obezbijeđeni dokazi koji upućuju na sumnju da su osumnjičeni, te noći, u jednom stanu u Ulcinju, kao saizvršioci, počinili krivično djelo teško ubistvo u pokušaju na štetu navedena dvije oštećene osobe.

Policija se zahvalila građanima Ulcinja “koji su bili veoma kooperativni i koji su policijskim službenicima stavili na raspolaganje dostupne tehničke uređaje, kako bi policijski službenici u realnom vremenu izvršili postavku službe i hitne mjere potjere za osumnjičenim licima”.