Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policija je identifikovala osumnjičenog za napad na dvadesetpetogodišnju Anđelu Pajović iz Podgorice i podnijela krivičnu prijavu protiv Duška Ružića, sekretara za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje. Tužiteljka Ružića nije ni saslušala nego je donijela rješenje da se piše krivična prijava u redovnom postupku, piše Pobjeda.

Ružić je prije nekoliko dana nakon svađe u saobraćaju, kod Geneksa u Podgorici fizički nasrnuo na Pajović i nanio joj teške tjelesne povrede.

Ružić je, u vrijeme napada bio sa majkom i suprugom.

Pajović je za Gradsku TV kazala da je ona bila u automobilu na putu do kuće, kada se ispred nje zaustavilo vozilo.

Pajović dodaje da je pokušala da zvučnim signalom skrene pažnju vozaču da se pomjeri, što nije uspjelo, te kaže da je nakon toga pokušala da ga zaobiđe, ali je muškarac spustio prozor i počeo da je vrijeđa.

Nakon toga, Pajović je izašla iz automobila, a uslijedio je i fizički napad nakon kojeg je napadač pobjegao, tvrdi ona.

„Izašla sam iz auta, to nepoznato lice je izašlo iz auta, uhvatilo me za vrat, podiglo me od asfalta i bacilo me na ulicu. Pala sam na haubu vozila koje je bilo parkirano iza mene i čekalo. Pala sam na haubu i skotrljala se na ulicu. Na lijevoj nozi imam slomljen prst, na desnoj tri preloma. Od udarca imam nagnječenje rebra i krstiju. Ne bih pričala o podlivima na vratu i po rukama od udara i pada“, rekla je ona za Gradsku.