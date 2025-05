Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je Miloša Lalevića i Igora Vujoševića.

Kriminala organizacija čiji je navodni vođa, kako je navelo Specijalno državno tužilaštvo, Radomir Boban Baćović je kako se sumnja vrbovala nepoznato lice u Južnoj Americi, sa zadatkom da obezbjeđuje unošenje opojne droge na brodove privrednih društava „CMA MSC", koji plove za Evropu", piše Dan.

To je dio naredbe o istrazi, u koju je portal Dan imao uvid.

Podsjećamo, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je Miloša Lalevića i Igora Vujoševića.

"Protiv njih, kao i protiv Radomira Bobana Baćovića, Alena Kurine i Damira Frljučkića koji su u bjekstvu, ali i Vjekoslava Lambulića koji je u pritvoru u drugom krivičnom predmetu, je podnijelo krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i 15 krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", saopšteno je ranije iz SDT-a, prenosi Dan.

"Uloga i zadaci osumnjičenog Vjekoslava Lambulića i Igora Vujoševića u kriminalnoj organizaciji mogu se, na nivou osnovane sumnje, utvrditi kad se imaju u vidu njihove međusobne prepiske, između naloga K6Q8AB i 885A74. Naime, osumnjičeni Lambulić je, 18.,19., 20. i 25. aprila i 22. maja 2020. godine, osumnjičenom Vujoševiću poslao poruke: „Bili mogao ti ono sto si mi pricao za ronjenje", "U roterdam ili antverpen", "Da se pridje brodu", "Roterdam ili antverpen", "Po pogledacu sve pa ti javljam brate", "Oni mogu da stave", "Da da za ronjenje", "Uglavnom sada mogu u roterdam i antvrpen", "Moze na cma i msc brodove da stavi", "Ok pogleda luke", "Oni mogu sada u roterdam i antverpen u te luke da posalji", "Pa pogledaj moze li se prici", „U roterdam bi imali logistiku oko ronjenja", „Tu bi se moglo izvaditi", „Mozes li da pogledas brate". A ovi ce da pomognu maksimalno", „Vidis izvadili su tada u roterdam", „Koliko se trazi procenta n avadjenje brate" 20%", „Pa ajde kad zavrsis ronjenje pa da se vidimo", „Kad bi mornari imali ili taj brod preko toga tyrcina", „Mogli bi sa ovim mojim drugom da to odradimo", „On u juznu", „Moze da ga puni", „U svaku zemlju", Ali kaze najbolje", „Peru Ekv i Col" i „Jer je najbolja cijena", navodi se u naredbi o Istrazi, u koju je portal Dan imao uvid.

U pomenutom dokumentu dalje je istaknuto da se "Iz citirane sadržine prepiski se, na nivou osnovane sumnje, izvodi zaključak da je osumnjičeni Lambulić očigledno za pripadnike kriminalne organizacije, ostvarujući svoju ulogu i zadatke, vrbovao nepoznato lice u Južnoj Americi, sa zadatkom da obezbjeđuje unošenje opojne droge na brodove privrednih društava „CMA MSC", koji plove za Evropu, piše Dan.

"Ali i nepoznata lica iz Belgije i Holandije, sa zadacima da u lukama Antverpen i Roterdam preuzimaju opojnu drogu, nakon što ona bude izvađena sa brodova, te da očigledno u tom cilju traži od osumnjičenog Vujoševića da, u okviru svog zadatka, vrbuje druga lica za pripadnike kriminalne organizacije koja će imati zadatak da kao ronioci preuzimaju opojnu drogu nakon što ona bude bačena u more sa brodova, a u prilog takvom zaključku su i proslijeđena poruka koju je osumnjičeni Vujošević, sa svog naloga, poslao osumnjičenom organizatoru, na nalog F6E907, od lica sa imenom Drago: „Imam ti brate robu dovezu je dje god hoces to nas kosta 1700 e sa transportom a ronjenje oni ne rade no bi mi morali to i da se nadje brod i sve", odnosno poruka: „Sa njim oko ronjenja sam uklapao", obje od 11. novembra 2020. godine", dio je navoda iz naredbe o istrazi.

Stav tužilačke istrage je da "iz sadržine citiranih komunikacija proizilaze osnovana sumnja da je osumnjičeni Vujošević imao ulogu i zadatke da u kriminalnoj organizaciji vrši nadzor i kontrolu drugih pripadnika kriminalne organizacije, u Bosni i Hercegovini, u dijelu izvršavanja njihovih uloga i zadataka koje se odnose na prenos i skladištenje opojne droge radi daljeg prenosa i prodaje, obezbjeđuje skrovita mjesta za smještaj opojne droge nakon što ona bude predata u državinu kriminalne organizacije i vrši nadzor o načinu na koji se u njima obezbjeđuje njeno čuvanje do trenutka ali i da, sam ili po nalogu organizatora, vodi evidenciju o iznosima novca koji kriminalna organizacija, odnosno njeni pripadnici daju za nabavku i prenos opojne droge, odnosno novcu koji kriminalna organizacija stiče od njene prodaje i prenosa i koji treba podijeliti pojedinim pripadnicima i o svemu obavještava organizatora", prenosi Dan.

Da je, kako se navodi u naredbi o istrazi, "uloga osumnjičenog Lalevića u kriminalnoj organizaciji ne samo da organizuje i prati prenos opojne droge marihuane iz Crne Gore u Hrvatsku, kako je već objašnjeno, a što podrazumijeva i njen prenos iz Crne Gore u Bosnu i iz Bosne u Hrvatsku, već i njen prenos iz Hrvatske u Mađarsku, do krajnjih kupaca, da vodi evidenciju o troškovima nabavke i prenosa i kupovine i prihodima od prodaje marihuane i tako stečenoj nezakonitoj dobiti, sa zadatkom i da o svemu obavještava osumnjičenog Vujoševića, te da je u cilju organizacije i praćenja njenog prenosa, osumnjičeni Lalević u komunikaciji sa nepoznatim licima sa nadimcima Struja, Obeliks, Omladinac, Romeo, Banja, Luka i dr., proizilazi upravo i iz njegove komunikacije sa osumnjičenim Vujoševićem, između kriptovanih naloga GHEKVI I 885A74, u periodu od oktobra do kraja decembra 2020. godine", navodi Dan.

"Na to posebno upućuju poruke od 7., 15. i 18. oktobra, 6., i od 10., do 15., i 19., 20. 1 29. novembra, 4., 7., 8., 9. i 16. decembra, 2020.godine, sadržine: "Kume neka pita Romea koliko je prevoz iz Pg do Zg", "Ovaj Luka hoce sve kume", "Sve da pomogne", proslijeđena poruka osumnjičenog Lalevića koju mu je poslalo nepoznato lice sa nadimkom Obeliks: "pozdrav i veliko postovanje od Obelixa.. Ako budes dogovarao za transport da znas ja sam tu za prijem robe,da ti saljem slike, da te obavestavam dje je roba u svakom momentu...zato sam ti trazio kontakt", pa poruke: "Kume potvrdio Romeo i vozac kad je uzeo broj pak i oznake"," Bas kume profi luka radi kume i top momak", "Valjda bi ti Romeo pisao kume da je bio neki problem", proslijeđena poruka osumnjičenog Lalevića primljena od lica sa nadimkom Romeo: "Brate sve ok roba je u stek u Bix za sat ipo u ponedeljak cu tovarit sve na kamion brate ako ti nije frka", "Kume javljaju li sto Struja i Obelix", "Ide kume ovo oko 19:00h, "Luka jos ne javi nista", "Sad krece roba iz Travnika za Gradisku", "Ide oko 300kg, nijesam pitao tacno kume Romea, htio neki dio da ostavi jer mu nije moglo stanuti u propratnu robu, pa ga zamilio i stavio je", "Hoce li odmah iz Gradiske da se vozi za Zagreb kume", Najdalje do 15h je roba u Zg kume, pomjerio ovaj Omladinac "Nocas ide u kamion za Zg ujtro rano je u Zg u magacin, danas cu Banju da pripremim da uzme i da pici za madjarsku ako nijesu odustali kupci", "Znaci vozi nam onih 149kg +10kg hasisa od Tania, nasih 50kg, i od Romea nekih 100-120kg tako nesto", "Kume ima 15kg kod Romea i 15kg kod Luke", "Ma kume nema sta vidjecemo sta moze pa kad Banja bude vozio ostavi tih 40kg ili Luka svejedno", dio je citiranih navodnih "SKY" poruka u naredbi o istrazi.

U dokumentu iz istrage se dalje ističe da "iz sadržine citiranih poruka se može zaključiti da se osumnjičeni Bačović, Vujošević i Lambulić dogovaraju o tome da kriminalna organizacija kupi opojnu drogu marihuanu (robu"), u Albaniji, a potom da je prodaje, ali da im ne odgovara trenutna visoka cijena za koju bi trebali da je kupe i saglašavaju se da treba sačekati određeni period kako bi nabavna cijena u Albaniji bila niža (cekamo dok pane cena i Jedino ako padne cijena), a osumnjičeni Vujošević sugeriše osumnjičenom Bačoviću da nađe buduće kupce opojne droge ("Vidi tih kupaca" i "Da saljemo"), obavještavajući ga da imaju "prevoz", odnosno da očigledno imaju druge pripadnike kriminalne organizacije koji su zaduženi da je prenosu od mjesta kupovine do krajnjih kupaca, dok osumnjičeni Lambulić obavještava osumnjičenog Vujoševića da će kupovinu i prenos droge radi prodaje započeti "krajem mjeseca". Pritom, nema sumnje da osumnjičeni Vujošević u komunikaciji osumnjičenih osumnjičenog Lambulića označava kao "Veksa", a ovo kad se ima u vidu da je njegovo ime Vjekoslav, da je već objašnjeno da ima brata Jugoslava, a da je osumnjičeni Vujošević, 2. septembra 2020. godine, poslao osumnjičenom Bačoviću poruku: "Videh Veksu", a na pitanje "Skim bi Veksa", mu je poslao "Sa Jugom i Mijom Martinovicem i sinom", prenosi Dan.

Istraga, između ostalog, navodi da "Iz dalje prepiske osumnjičenih Vujoševića i Baćovića, od 23. septembra i 13. oktobra 2020. godine, proizilazi da mu je osumnjilčeni Vujošević poslao poruke: "Ja sad dosao iz Tirane", "Bio od jutros po Albaniji", "Hoces da nesto probas sa mnom da saljemo neko zeleno do Zagreba kumara", "Hoces 10 ili 20 kumara da ti stavim za prvi put", "1150e roba+ 70e do Pg+ 200 ili 220e do Zagreba(ukupno 1440 max)", "Ostaje nesto preko 500e po komadu "Prodaja 2000e", "Ne remetis kume ti izaberi, to ja i kum saljemo evo pozdravlja te", "Jeste Veksa i on ce stavit", "Mislim 20"."

"Dok iz prepiske između osumnjičenih Lambulića i Vujoševića proizilazi da mu je osumnjičeni Lambulić poslao poruke: "Dako pocnemo polako da kupujemo ovu travu", "Moramo hrv da poklopimo", "Mada inova mafjarska je dobra", "1 tamo ide trava preko cijele godine", "Dolaze sjutra da vide ovu probu sto sam uzeo od Mikice", "Pa ako im se svidi da posaljemo 50 komada", "lli 60 komada", "Recui mu u vezi trave", "Da imamo prevoz i da bini mi kupovali travu kod njega ako ima", a iz prepiske između osumnjičenog Baćovića i Kurine, od 15. oktobra 2020. godine, proizilazi da mu je osumnjičeni Baćović poslao poruke: "Ok kumara...jer jos uvek imas prodaju trave u Madjarsku", "Mozda najbolje ode pogleda robu u CG", "Da neradimo na navidjeni. Nevidjeno", dio je navoda iz naredbe o istrazi, prenosi Dan.

Stav istrage je da "iz citirane prepiske osumnjičenih se dalje zaključuje da je osumnjičeni Vujošević osumnjičenom Baćoviću saopštio uslove pod kojim se marihuana kupuje u Albaniji i prenos u Crnu Goru i Hrvatsku, odnosno da je njena kupovna cijena u Albaniji 1.150,00 eu očigledno za kilogram, da se prevoz iz Albanije do Podgorice plaća 70,00 eura2.

"A trenutka kada je osumnjičeni Vujošević obavijestio osumnjičenog Baćovića da je pala roba, a ovaj obavještenje o tome proslijedio osumnjičenom Kurini, koji je do tog trenutka komunicirao sa nepoznatim kupcima marihuane u Mađarskoj, istim kojima je marihuana prodata i predata 22. novembra 2020. godine, što potvrđuju poruke između osumnjičenih Baćovića i Kurine, od 27. novembra 2020. godine ", naglašeno je u pomenutom dokumentu.

U navodima iz istrage, stoji da je "osumnjičeni Baćović je, 20 novembra, osumnjičenom Vujoševiću poslao poruku: "Kad bi mogla druga tura kume?", a dobio odgovore: "Hocemo da kupimo robu odmah kumara i da saljemo", "Koliko robe kume" i "I da idem u Albaniju da izaberem robu", na šta je osumnjičeni Bačović, 25. novembra, poslao: "Kupuj odmah kume".

" Da bi mu osumnjičeni Vujošević proslijedio prepisku sa osumnjičenim Frljučkićem (nadimak "Hublot"), iz koje proizilazi da je osumnjičeni Frljučkić poslao poruke: "...ja sam vec pisao evo 3 dana danas cekam slike I idem odma brate mojj", uz poruku: "Ovo mi ovaj sto ide Albaniju", a osumnjičeni Baćović mu je, 27. novembra, poslao poruke: "Kad cemo travu kupovati? Kupci stalno cekaju)))) Nek ti slika kad nesto vidi Da im pustimo slike", da bi mu osumnjičeni Vujošević, 28. novembra, poslao pet fotografija zelene biljne materije na dlanu ljudske šake, na šta je osumnjičeni Baćović poslao: Kumara sad cu opet chat napraviti Saljem na chat kumara, a potom mu proslijedio poruke osumnjičenog Frljučkića ("Hublot"): "Roba ova bruka bruka i Bolja brate od one sto smo poslali djece mi moje", na šta mu je osumnjičeni Bačović odgovorio: "Kumara ja bih da uzmemo pocnemo prebacati pa kad nam u ZG cekamo njih da potvrde da spremni da preuzmu..jer su uzeli vec nesto", navodi se u pomenutom dokumentu i dalje dodaje:

"A osumnjičeni Vujošević mu je poslao poruke: "Stigla roba u Velepoj kumara" i "Od tamo se prebaca za CG" i dvije fotografije na kojima je prikazano šest PVC pakovanja sa oznakama XS, odnosno 10 PVC pakovanja sa oznakama XS, a iza njih 20 PVC pakovanja oblijepljene braon selotejp trakom, a 7. decembra mu je poslao poruke: "Kumara krece roba 292kg ide ukupno i „Javili pre sat da krece", na šta mu je osumnjičeni Baćović odgovorio narednog dana: „E super da stigla u Bih", a 22. decembra 2020. godine osumnjičeni Vujošević mu je poslao fotografiju ekrana mobilnog telefona na kojoj se vidi da je osumnjičeni Frljučkić (Hublot) poslao poruke: "Kaze caruga panula ona roba", "Kao provalili stek", "Sva", ali i proslijedio prepisku sa nepoznatim korisnikom tada kriptovane aplikacije sa nadimkom Red, u kojoj mu je poslao poruke: "Pa brate pala je roba al evo provjericu ti misslim neznam sigurno pito me koko pa sam pito ovog mog sto imam gore kaze da je pala", "Valjda je nasla murija robu", "Meni su rekli da je murija nasla robu i da su se sklonili ovaj omladinac i jos jedan momak" i "Kazu da je palo", dok je osumnjičeni Baćović (F6E907), istog dana, osumnjičenom Kurini (LFJOVI), proslijedio prepisku sa osumnjičenim Vujoševićem (Sprint), u kojoj mu je potvrdio da je "pala roba u Gradišku", a 9. januara 2021. godine mu je poslao poruku: "29250(25*1170) toliko kostala roba do PG", "Sve upisano kumara na vise mjesta", prenosi Dan.

" Iz prepiske osumnjičenih Vujoševića (885A74) i Frljučkića (IURR8L, nadimak "Hublot"), od 28. novembra i 19. decembra 2020. godine, koju je osumnjičeni Vujošević istog dana proslijedio osumnjičenom Baćoviću (F6E907), proizilazi da je osumnjičeni Frljučkić osumnjičenom Vujoševiću poslao poruke: "Brate moj", "Bruka", a osumnjičeni Vujošević njemu: "Daje vise slika", "Prospi je dolje i slikaj", "Kako ti se čini brate", pa je dobio poruke: "Brste moj sva je ovakva", "A brate top ke sva je ista brate moj", "Ima i manjih hedova ali 70 posto vecih", "Bruka je", na šta je odgovorio sa: "Poslao sam slike brate", "Ako potvrde da je pakujes i da šaljemo", dok je osumnjičeni Vujošević osumnjičenom Frljučkiću, 19. decembra, poslao: "Brate molim te kakva nam je roba ovo sto cekamo u Gradisku da vozimo a Madjarsku ti si je birao" i "Koliko je bolja od Tanijeve i od ovih ostalih Albanaca sto salju Evropi" ...", dio je poruka koje su dio istrage Specijalnog državnog tužilaštva, zaključuje Dan.