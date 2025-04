Po nalogu SDT-a, juče je u više crnogorskih gradova izvedena akcija usmjerena na procesuiranje osumnjičenih za krijumčarenje cigareta.

U Rožajama su uhapšeni Haris i Refik Kardović, a u Baru Hajrul Jahović i Aldin Mlatišumi. Istragom je, navodno, obuhvaćen i vlasnik firme "Televeks" Vladimir Mijajlović, koji je već duže vrijeme van Crne Gore i za njim će, kako nezvanično saznaje Dan, biti raspisana potjernica. Upravo on je navodno označen kao organizator ove kriminalne grupe koja stoji iza krijumčarenja cigareta kojim je budžetu nanesena višemilionska šteta.

Prema nezvaničnim saznanjima "Dana", kriminalna grupa imala je osam ili devet pripadnika, pa su se među osumnjičenim našle i neke osobe koje su ranije uhapšene i pritvorene zbog drugih djela.

Osumnjičeni su juče privedeni na saslušanje u Specijalnom policijskom odjeljenju. Nakon toga su privođeni na saslušanje u Specijalnom državnom tužilaštvu, gdje im je određeno zadržavanje.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) su se oglasili saopštenjem u kojem su samo naveli da se preduzimaju radnje prema osumnjičenim za određena krivična djela. Nijesu navodili identitet osumnjičenih, kao ni detalje o tome šta im se stavlja na teret i koja količina cigareta je u pitanju.

"Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje prema više lica u Podgorici, Baru, Ulcinju i Rožajama, zbog postojanja osnova sumnje da su učinila krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, pranje novca i krijumčarenje i preduzima mjere i radnje radi njihovog lišenja slobode. Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka", saopšteno je iz SDT-a, prenosi Dan.

Aldin Mlatišuma je 2021. sumnjičen za krivično djelo krijumčarenje i krivično djelo skidanje i povreda službenog pečata i znaka, dok je protiv pravnog lica podnijeta krivična prijava, navodi Dan.

"A.M. je, kako se sumnja, od 27. oktobra do 3. novembra 2020. u svojstvu izvršnog direktora, kao odgovorno lice u pravnom licu "Catwood" d.o.o. Bar, u namjeri da za to pravno lice ostvari imovinsku korist, iz Carinske ispostave Slobodna zona Bar izbjegavajući mjere carinskog nadzora iznio 4.443 paketa raznih vrsta cigareta", saopšteno je tada iz policije.

Pojašnjeno je i da je kontrolom skladišta koje koristi preduzeće "Catwood" konstatovano da nema carinske plombe, te je utvrđeno da prethodno uskladištenih cigareta nema, kada su obavijestili službenike Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Mlatišumu su teretili da je neovlašćeno skinuo carinsku plombu, pa iz skladišta iznio cigarete, utovario ih u teretna vozila kojima su cigarete transportovane u nepoznatom pravcu. Ovim radnjama budžetu je, kako je saopšteno tada, pričinjena šteta od 3.680.097 eura, piše Dan.

Na više lokacija tokom hapšenja izvršen je i pretres objekata. Međutim, nije saopšteno da li je tokom pretresa pronađeno nešto od dokaza koji potvrđuju sumnju da su se uhapšeni bavili švercom cigareta. Prema navodima sa Centralnog registra privrednih subjekata, "Televeks" je firma registrovana za proizvodnju proizvoda od drveta, plute, slame i pruća. Osumnjičeni Mlatišuma je zbog šverca cigareta hapšen i 2021. godine.

Drugi uhapšeni u Baru, Jahović, navodno se bavi prevozom.