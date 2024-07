Cavtat. Pitoreskno mjesto na 20 kilometara od Dubrovnika, prije samo tri decenije bilo je uništeno i razoreno.

Izvor: MONDO/Vedran Ilić

U gradiću u kome se i danas osjećaju traume rata ekipa TV Vijesti srela se sa preživjelim svjedokom ratnih zločina za koje je optužen bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.

Metodije Prkačin je bivši zatočenik logora Morinj kod Kotora. Majku su mu, kaže, u ratu zaklali, a dvojicu sinova teško povrijedili. Iako je našoj javnosti postao poznat prije 10 godina, kada je javno svjedočio protiv Katnića, TV Vijesti ekskluzivno saznaje da je on za sada jedini svjedok u ovom slučaju, koji je po zamolnici Specijalnog tužilaštva saslušan pred sudom u Dubrovniku. Prkačin se za TV Vijesti prisjeća svog prvog susreta sa Katnićem, kada je jednom susjedu išao da popravi televizijsku antenu.

“On je išao tim putem, prošao je kraj mene, iza mene išla jedna žena i ja sam malo usporio da čujem šta govore, on je nju pitao: 'gospođo, možete li mi reći, tu imam jednog prijatelja, koji ima kuću pa nije tu, pa mi je rekao da mu je pripazim'. Kako se zove?, kaže 'Barišić Bartul', ona kaže 'evo to je kuća' i on je otišao prema toj kući. Ja sam se sklonio u šumu da vidim šta će radi. On je koracima mjerio kuću, dužinu i širinu, nešto je gledao i nakon dva dana, tri, iza toga došli su kamioni, iz kuće je sve iznešeno. Nije ostalo ništa, pokušali su je zapaliti, ali kuća nije imala šta gore, u njoj nije ostalo ništa”, kaže Prkačin, kako prenose Vijesti.

Prkačin tvrdi da su ga crnogorski rezervisti jednom prilikom kidnapovali i odveli u hotel Ineks-Makedonija, na razgovor kod Katnića, koji je tada bio zadužen za pravne poslove u komandi JNA u Cavtatu. Tada je iz Katnićeve kancelarije, tvrdi, pretučen i krvave glave izveden mještanin Ivo Piplica.

“I tada je Katnić rekao meni: 'ulazi unutra', a kada sam ja ulazio unutra, on mi je rekao: 'Metodije, glavu ću ti smrskat k'o zmiji'. Ja sam njemu na to odgovorio: 'možete, nemam sa čime, ni namjeru se branit, gdje hoćeš da je stavim?' I onda je rekao: 'sjedi' i dalje je nastao razgovor. Sa mnom je razgovarao i tražio je da idem u Dubrovnik, donijeti pušku sa brodom međunarodnog Crvenog križa koji je činio vezu Dubrovnik – Cavtat. I ja sam mu na to odgovorio da mogu to učiniti samo ako budem imao dozvole od vlasti u Dubrovniku, jer bez toga ja neću to učiniti. Onda mi je rekao da mi ostaje žena i sin kao taoci dok ja to napravim, kako god znam, da njega ne interesuje na koji način“, navodi on.

Prkačin tvrdi da je porodicu, koju je Katnić držao kao taoce, iz zarobljeništva spasio pomoću prijatelja, a traženo oružje nikad nije poslao Katniću.

Na mjestu nekadašnjeg hotela Ineks-Makedonija gdje je 90-ih godina stolovao Milivoje Katnić, tokom okupacije Cavtata, ekipa TV Vijesti srela se sa ratnim novinarom Slobodne Dalmacije Lukom Brailom.

Brailo je, uvidom u dokumentaciju ratnog arhiva Hrvatske, utvrdio da, osim Prkačina, postoji još sedam svjedoka protiv Katnića. Kaže da Katnićevo ime pamte svi stanovnici Cavtata, jer su preko njega išle dozvole za putovanje sa humanitarnim brodom za Dubrovnik.

“On se odmah u prvim mjesecima istaknuo kao tu nekakva vrlo, vrlo jaka osoba, praktički čovjek bez čijeg se znanja i dopuštenja nije moglo zapravo ovdje i u širem dijelu, Konavala, ništa dogoditi", rekao je Brailo.

Prilikom mirovnih pregovora, novinarima iz Dubrovnika je bilo dozvoljeno da uđu u Cavtat. Tom prilikom Brailo je vidio prizore koje, kaže, nikada neće zaboraviti. Gotovo polovina stanovništva dubrovačke regije bile su izbjeglice, kuće su spaljene a aerodrom Ćilipi opljačkan.

“Bilo je jako teško, jer je tu u cavtatskim hotelima u jednom momentu u jesen 1991. bilo skoro 3.000 duša iz svih djelova Konavala koje su poharane. Svi ti ljudi su stanovali tu plus domaća čeljad, tako da je Cavtat u jednom momentu bio veliki logor”, kaže on.

Nakon što je Televizija Vijesti prošle nedjelje objavila prvi razgovor sa Brailom, Milivoje Katnić je u pismo poslatom iz spuškog zatvora optužio Braila da mu kopa jamu, dok je za Prkačina ponovio ranije iznijete teze da ništa od njegovih iskaza nije istinito, pravdajući se da mu vojna funkcija u Cavtatu nije omogućavala da počini zločin.

"Komanda mjesta je nadležna da se bavi socijalnim i društvenim životom građana Cavtata i uopšte dubrovačke regije, da organizuje školu, zdravstvo, proizvodnju osnovnih životnih namirnica, uspostavljanje pokidanih električnih instalacija, izdavanje propusnica stanovništvu, povratak raseljenih lica i slično. Dakle, ovdje nema ni potrebe niti prostora za nasilje ako nijeste bolesni ili psihopata", naveo je Katnić.

Katnićev advokat nije odgovorio na molbu TV Vijesti za snimanje. Prilikom posjete Cavtatu, brojni stariji prolaznici, koje je ekipa televizije pitala sjećaju li se Milivoja Katnića, odgovorili su potvrdno, ali pred kamere nisu željeli niti su bili spremni da podijele detalje. Poručuju da ne žele da bude traume, koje su potisnuli.