Službenici Uprave policije su u Budvi lišili slobode tri osobe, jednu zbog ubistva u pokušaju a dvije zbog učestvovanja u tuči.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Sinoć je budvanska policija obaviještena od strane zaposlenih Hitne medicinske pomoći da je M.T. (31) iz Budve, sa više ubodnih rana u predjelu stomaka, primljen na ukazivanje ljekarske pomoći, saopšteno je iz Uprave policije.

Aktivnostima na terenu policija je došla do saznanja da je oko 22.40 časova u jednom ugostiteljskom objektu u naselju Markovići došlo do verbalnog a potom i fizičkog konflikta između D.L. (21) iz Danilovgrada i M.T. sa jedne strane i I.B. (19) iz Budve i U.S. (23) iz Žabljaka sa druge strane.

Kriminalisitičkom obradom policijski službenici su došli do sumnje da je tokom tuče I.B. upotrebom noža nanio povrede M.T. u predjelu stomaka.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se I.B. liši slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju a da se D.L. i U.S. liše slobode zbog sumnje da su izvršili krivično djelo učestvovanje u tuči, zaključuje se u saopštenju policije.