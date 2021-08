Predsjednik SAD dao je prvi intervju nakon haosa koji je nastao u Avganistanu kada su se američke trupe nakon 20 godina povukle, a cijelu državu "pregazili" talibani koji su i zvanično osvojili Kabul.

Izvor: Profimedia/YouTube/printscreen/ABC news/DW News

Od kada su 15. avgusta Amerikanci povukli svoje trupe iz Avganistana, a istog dana talibani ušli u Kabul i preuzeli vlast nakon bjekstva predsjednika ove države, nastupio je opšti haos koji i dalje ne jenjava.

Svakodnevno iz Avganistana stižu priče o ljudima koji u panici pred talibanima i njihovim načinom sprovođenja šerijatskog zakona, pokušavaju na sve načine da pobjegnu iz zemlje. Vidjeli smo ljude koji padaju s točkova aviona i majke koje svoje bebe bacaju britanskim vojnicima preko bodljikave žice u nadi da će se makar njihova djeca spasiti.

Strani državljani se evakuišu i dalje, međutim, aerodrom u Kabulu je zatvoren i svi civilni letovi stopirani, pa je jedini način za izlazak iz zemlje trenutno putem vojnih aviona stranih sila koje se i dalje tamo nalaze i povlače što brže mogu.

U jeku svega toga, mnogi okreću glave ka predsjedniku Amerika Džou Bajdenu čija odluka je pokrenula ovaj haos i zapečatila sudbinu mnogih. U prvoj konferenciji nakon povlačenja trupa i osvajanja Kabula od strane talibana, Bajden je rekao da je on samo morao da ispuni dogovor koji je prethodni predsednik, Donald Tramp, napravio s talibanima i da bi bio rat da nije postupio u skladu s tim.

Međutim, u srijedu su njegovi odgovori na pitanja u intervjuu za "ABC News" izazvali buru na društvenim mrežama, jer mnogi smatraju da je njegovo ponašanje sramotno i bezosjećajno. Na Tviteru su ga optužili da je mjesecima lagao dok je pričao da neće doći do haosa i nasilja u Kabulu nakon povlačenja trupa, dok je u intervjuu rekao da je ovaj haos bio neminovan.

Njegov intervju su kritikovali kako republikanci, tako i "njegove" demokrate, a pozvali su ga da "preuzme odgovornost" za scene nasilja i nereda u proteklih nekolika dana dok na hiljade Avganistanaca pokušava da pobjegne od talibana. Oni su ga optužili da nije imao dobro osmišljen plan za kriznu situaciju, kao i da je "potpuno nesposoban".

"Nije moglo da se uradi išta drugačije. Ideja da je nekako postojao način da se povučemo, a da ne nastane haos nakon toga, ne vidim kako je to bilo moguće da se dogodi", rekao je Bajden u intervjuu i dodao da je bio pozitivno iznenađen time što su se talibani složili da se Amerikanci mirno povuku, dok su teže okolnosti "izvlačenje" njihovih saradnika Avganistanaca koji su sada na meti talibana.

Međutim, Bajden je u jednom momentu intervjua potpuno izgubio kontrolu kada ga je novinar pitao da li je vidio snimak Avganistanaca koji su poginuli kada su pali s točkova aviona u letu, kao i kako se osjetio kada je video to.

"To je bilo prije četiri, pet dana!", vidno iziritiran je prasnuo Bajden i pokušao onda da objasni da je situacija od tada mnogo mirnija. On je takođe insistirao da su mu obavještajne službe rekle da će Kabul najverovatnije izdržati pred naletom talibana barem do kraja 2021. godine - umjesto toga je prestonica Avganistana "pala" za 10 dana.

On je pomenuo i prebrzo povlačenje Vlade Avganistana i bjekstvo predsjednika, koje je okrivio za eskalaciju nemira.

Pogledajte dio intervjua!