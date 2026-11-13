Jedan od automobila iz kolone ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog stigao je isprljan tokom njegove posjete Dablinu, a pojedini mediji navode da je vozilo gađano jajima.

Izvor: Youtube CBS/X/Stephen Murphy/Printscreen

Jedan od automobila iz kolone ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog navodno je gađan jajima tokom njegove posjete Irskoj, gde je učestvovao na samitu Evropske političke zajednice, prenijeli su strani mediji.

Novinar britanskog Skaj njuza Stiven Marfi objavio je 12. novembra na društvenoj mreži X snimak automobila iz predsjedničke kolone, na kojem se vide tragovi prljavštine na karoseriji.

"Jedan od automobila iz kolone Zelenskog stigao je pomalo isprljan", napisao je Marfi uz objavljeni snimak.

One of the cars in Zelenskyy’s convoy arrived in a bit of a soiled state https://t.co/lkC4xxCssf — Stephen Murphy (@SMurphyTV)November 12, 2026

Pojedini mediji prenijeli su da je automobil gađan jajima, ali na snimku nije prikazan trenutak navodnog incidenta.

Za sada nije poznato ko je navodno gađao vozilo, niti pod kojim okolnostima se to dogodilo. Takođe, nije potvrđeno da li se ukrajinski predsjednik nalazio u automobilu.

Zelenski je u Dablinu učestvovao na samitu Evropske političke zajednice, tokom kojeg se sastao i sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, koji su prethodno razgovarali sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.