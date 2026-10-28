Povrijeđene četiri osobe, a dvije su nestale u eksploziji u zgradi u Njemačkoj.

Izvor: Kurir / Profimedia

Danas se dogodila eksplozija u stambenoj zgradi u Regensburgu na jugu Njemačke u kojoj su povrijeđene četiri osobe, piše "BR.de". Ima i teže povrijeđenih, dok se dvije osobe vode kao nestale.

U eksploziji je teško oštećena fasada zgrade. U jednom spoljašnjem zidu se otvorila velika rupa.

Policija sumnja da je uzrok eksplozije curenje gasa. Zasad nema zvaničnih informacija koje to potvrđuju.

Sumnja se da su dvije nestale osobe nalaze u oštećenoj zgradi. Spasioci su na licu mjesta, ali zasad još uvijek nisu ušli unutra zbog straha od urušavanja.

Izbio je i požar nakon eksplozije. Oštećena su četiri stana.

Jedan policajac je zadržan u bolnici zbog trovanja gasom. Evakuisana je cijela zgrada, istraga je u toku.