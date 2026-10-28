Povrijeđene četiri osobe, a dvije su nestale u eksploziji u zgradi u Njemačkoj.
Danas se dogodila eksplozija u stambenoj zgradi u Regensburgu na jugu Njemačke u kojoj su povrijeđene četiri osobe, piše "BR.de". Ima i teže povrijeđenih, dok se dvije osobe vode kao nestale.
U eksploziji je teško oštećena fasada zgrade. U jednom spoljašnjem zidu se otvorila velika rupa.
Policija sumnja da je uzrok eksplozije curenje gasa. Zasad nema zvaničnih informacija koje to potvrđuju.
Sumnja se da su dvije nestale osobe nalaze u oštećenoj zgradi. Spasioci su na licu mjesta, ali zasad još uvijek nisu ušli unutra zbog straha od urušavanja.
Izbio je i požar nakon eksplozije. Oštećena su četiri stana.
Jedan policajac je zadržan u bolnici zbog trovanja gasom. Evakuisana je cijela zgrada, istraga je u toku.
Ein Loch klafft in einem Wohnhaus in Regensburg: Offenbar hat eine Gasexplosion die Fassade zerstört. In den Trümmern werden noch Menschen vermutet. Link in X-Bio. https://t.co/V06XBEQdZK— DER SPIEGEL (@derspiegel)October 28, 2026