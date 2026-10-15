Tanker „Yara J” pogođen je dronom nedaleko od rumunske obale dok je prevozio naftne derivate ka Ukrajini, a celokupna posada je uspješno evakuisana tokom akcije spasavanja.

Izvor: MarineTraffic / -

Trgovački brod pod zastavom Komora navodno je u srijedu uveče pogođen dronom u blizini rumunskog grada Suline. Na brodu YARA J izbio je požar, ali prema prvim informacijama posada je evakuisana i nalazi se na sigurnom, prenose rumunski mediji.Prema preliminarnim podacima, brod se nalazio oko 15 do 19 kilometara jugoistočno od lukobrana u Sulini, unutar rumunskog teritorijalnog mora, koje se proteže 12 nautičkih milja, odnosno nešto više od 22 kilometra od obale.

Navodno je prevozio naftne derivate i plovio prema Ukrajini u trenutku incidenta. Rumunske vlasti zasad nisu zvanično potvrdile uzrok eksplozije ni okolnosti pod kojima je brod pogođen. Nema ni pouzdanih podataka o razmjerama požara ili šteti na plovilu.

Prve informacije ukazuju na to da su osobe sa broda evakuisane i na sigurnom. U području incidenta navodno učestvuje SAR APOLLO, brod specijalizovan za operacije traganja i spasavanja.

Prema podacima platforme VesselFinder, Yara J, IMO broja 9221803, namijenjena je prevozu naftnih derivata i hemikalija. Izgrađena je 2001. godine i plovi pod zastavom Komora.