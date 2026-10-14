Kompanija SpaceX Ilona Maska ograničila je rad vojnog satelitskog sistema Starshield ukrajinskoj vojsci na 160 km/h. Zbog ovog poteza bez upozorenja već je propalo nekoliko misija.

Izvor: Profimedia

Kompanija SpaceX Ilona Maska ograničila je rad dela satelitskog sistema Starlink koji koristi ukrajinska vojska, zbog čega je propalo nekoliko vojnih misija. To je danas objavio savetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Serhij Beskrestnov, poznat pod nadimkom Fleš, a probleme je Rojtersu potvrdio i izvor iz ukrajinske vojske.

Ograničenje se odnosi na vojnu uslugu Starshield, koja više ne radi pri brzinama većim od približno 160 kilometara na sat. Obični terminali Starlinka za sada nastavljaju da rade.

Savetnik Zelenskog: Nismo dobili nikakvo upozorenje

Beskrestnov je na Telegramu napisao da ukrajinska vojska nije bila unapred obaveštena o promeni.

"Naše odbrambene snage nisu dobile upozorenje o ovom ograničenju, što je dovelo do neuspjeha nekoliko misija", poručio je.

Rojters navodi da je probleme sa radom Starlinka potvrdio i izvor iz ukrajinskog 7. korpusa za brzo djelovanje, raspoređenog na jugoistočnom dijelu fronta.

Ključna uloga Starlinka u komunikaciji ukrajinskih snaga

Starlink je izuzetno važan za ukrajinsku vojsku jer omogućava satelitsku internet vezu na područjima na kojima je druga komunikaciona infrastruktura uništena ili nedostupna.

Koristi se za komunikaciju između jedinica, prenos podataka i upravljanje djelom bespilotnih sistema.

Ukrajinski aktivista sumnja na Trampovu administraciju

Na problem je upozorio i ukrajinski aktivista i bivši savetnik ministra odbrane Serhij Sternenko.

Prema njegovim riječima, tokom noći počela je da nestaje veza na terminalima koji su se kretali brzinama većim od 160 kilometara na sat.

Sternenko je tvrdio da je zbog toga propalo nekoliko važnih misija i iznio pretpostavku da je SpaceX ograničenje možda uveo na zahtijev administracije američkog predsjednika Donalda Trampa. Za tu tvrdnju za sada nema nezavisne potvrde. Rojters nije objavio da je američka administracija naredila uvođenje ograničenja.

Prije samo nekoliko dana odbacivao je mogućnost isključivanja Starlinka

Zanimljivo je da je Beskrestnov prije nekoliko dana odbacivao glasine da bi SpaceX mogao da isključi Starlink ukrajinskoj vojsci.

Tada je poručio da Ukrajina ima dobre i stabilne partnerske odnose sa kompanijom SpaceX, te da je Ilon Mask prije svega poslovni čovjek, a Ukrajina važan klijent njegove kompanije.

Današnje ograničenje ne znači da je Starlink prestao da radi u Ukrajini. Ipak, pokazuje koliko promjene u radu satelitske mreže mogu neposredno da utiču na ukrajinske vojne operacije.

Za sada nije poznato zašto je SpaceX uveo ograničenje ni koliko će dugo ono ostati na snazi.