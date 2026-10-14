Nekadašnji britanski dečji glumac Vilijam Čepmen (24), koji se godinama borio sa teškim mentalnim problemima, tragično je izgubio život nakon što je preskočio zaštitnu ogradu i ušao u prostor za divlje mačke u safari parku kod Donkastera.

Izvor: X/@Karungisera2/Printscreen

Javnost u Velikoj Britaniji i širom svijeta ostala je u šoku nakon stravične pogibije nekadašnjeg dečjeg glumca Vilijama Čepmena (24), koji je nastradao u safari parku "Yorkshire Wildlife Park" kod Donkastera. Mladić se popeo preko zaštitne ograde i ušao u ograđeni prostor za velike mačke, gde ga je napao sibirski tigar Altaj, težak više od 200 kilograma. Skrhana porodica nastradalog mladića oprostila se od svog "bistrog, toplog i dragog" sina, otkrivši bolne detalje o njegovoj dugogodišnjoj borbi.

U zvaničnoj izjavi koju je prenijela policija, roditelji su naveli da je Vilijam godinama patio od ozbiljnih mentalnih problema zbog kojih je uzimao jaku terapiju, naglašavajući da će zvanična istraga mrtvozornika utvrditi kakvu je ulogu zdravstveno stanje imalo u ovoj tragediji.

Istovremeno, porodica je uputila očajnički apel javnosti da prestane sa deljenjem uznemirujućih snimaka njegovih poslednjih trenutaka, ističući da im nemilosrdni komentari i morbidni sadržaji na internetu nanose neizmjeran bol, piše "Dejli mejl".

Dear @grok, how did the man who has died after a tiger attack at Yorkshire Wildlife Park in England access the enclosed space for tigers? Did the tiger jump over its enclosure? Was the enclosure poorly demarcated?What's the real story? https://t.co/xMSbLAlp4s — Karungi Sarah (@Karungisera2)October 11, 2026

Od zvijezde sa ekrana do potpunog povlačenja

Čepmen je glumačku karijeru započeo sa samo četiri godine, pohađajući dramsku školu u Berkširu. Široj publici postao je poznat po ulozi u komediji "May Contain Nuts", gdje je glumio rame uz rame sa Širli Henderson, poznatom po ulozi Jecajuće Mirtle u filmovima o Hariju Poteru. Kasnije se pojavio u Bi-Bi-Sijevom projektu "True Stories" i drami "Breathless", a 2015. godine radio je i kao statista na filmu "Pan", gdje je upoznao zvijezde poput Hju Džekmena. Ipak, tokom odrastanja u potpunosti je napustio glumu.

Bizarne objave na mrežama i kobni skok među predatore

Prije samog ulaska u kavez, Čepmen je na društvenim mrežama objavljivao zabrinjavajući sadržaj. Samo nekoliko sati ranije postavio je selfi iz teretane, dok je na dan nesreće objavio fotografiju na kojoj drži Bibliju i samostrel, sa strelom među zubima. Snimio je i sopstveni prilazak zveri na platformi, dok su se u pozadini čuli krici preplašenih posjetilaca.

Svjedoci u parku ispričali su da je delovao potpuno odsečeno od stvarnosti. Šetao je i plesao sa slušalicama u ušima, a od jedne posetiteljke zatražio je da ga fotografiše sa tigrom u pozadini. Ubrzo potom počeo je da preskače ogradu. Iako je jedna žena pokušala da ga zadrži, skočio je sa visine od tri i po metra pravo među predatore. Užasnuti ljudi gledali su kako mladić pokušava da smiri zvijer govoreći joj da "prestane da bude nevaljala" i pokazujući znakove rukama, prije nego što mu je životinja skočila na vrat.

Odluka o sudbini životinje

Osoblje parka je hitno intervenisalo ispalivši pet akustičnih hitaca kako bi zaplašilo životinju, a ljekari i helikopter stigli su za nekoliko minuta. Nažalost, reanimacija iza postavljenih paravana nije uspjela i konstatovana je smrt.

Iz uprave rezervata naglašeno je da tigar Altaj neće biti uspavan jer je postupio u skladu sa svojim prirodnim predatorskim nagonom. Gradsko veće Donkastera otvorilo je detaljnu istragu o bezbjednosnim uslovima u staništu koje se prostire na dva hektara i čuva ugrožene amurske tigrove, kojih je u divljini preostalo svega oko 500.