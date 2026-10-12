Tradicionalni Dan Španije protekao je u senci žestokih skandiranja i političkih tenzija uoči vanrednih izbora, dok se španski premijer na manifestaciji ponovo pojavio sam, bez supruge koja se suočava sa optužbama za korupciju.

Izvor: FABIO FRUSTACI/ANSA

Glasni povici "Pedro Sančez, ku*vin sine" i zvižduci ponovo su dočekali španskog premijera Pedra Sančeza po dolasku na trg Kanovas del Kastiljo u Madridu, gde se sa kraljevskim parom i ostalim državnim zvaničnicima okupio da prati tradicionalnu vojnu paradu povodom Dana Španije, piše španski El Konfidensijal.

Ovogodišnji 12. oktobar obilježava se u posebno napetoj atmosferi, usred predizborne kampanje. Tačno prije nedelju dana Sančez je raspisao prijevremene izbore za 29. novembar, nakon što su u Kongresu pala dva dekreta o stanovanju.

Vlada ih je prošle nedelje ponovo usvojila uz izmjene, što je otvorilo pravne nedoumice. Sve više pažnje privlači i kriza u Seuti, koju kraljevski par posjećuje ove nedelje.

Povici na Paseo del Prado počeli su čim se pojavio premijerov automobil, nekoliko minuta pre 11 sati. Sančez je kratko ostao u vozilu i petu godinu zaredom nije došao u pratnji supruge Begonje Gomez, koja čeka da bude određen datum suđenja za navodnu trgovinu uticajem i proneveru javnih sredstava.

Gomez je prestala da dolazi na paradu 2022. godine, kada je iz Vlade saopšteno da ima grip, a njeni pravni problemi počeli su 2024. godine.

Sančez je iz službenog automobila izašao neposredno pre kralja i kraljice. Tada se susreo sa ministarkom odbrane Margaritom Robles, predsjednicom regiona Madrid Isabel Dijaz Ajuso i gradonačelnikom Hoseom Luisom Martinez-Almeidom. Atmosfera je bila napeta, a Sančez i Ajuso nisu progovorili ni riječ.

Ajuso je nekoliko minuta ranije za Telemadrid izjavila da je "ljudima dosta tolike nekažnjivosti, laži i mafije" i najavila moguću pobjedu Narodne stranke (PP) na izborima.

"Španija ne može da podnese ni dan više ove vlade. Vidjećete kako su svi zadovoljni, srećni jer se ovo završava", rekla je ona.

Zvižduci premijeru bili su u suprotnosti sa povicima "Živio kralj!" koji su se čuli i pre dolaska kraljevske povorke. Kralj, kraljica i njihove ćerke su, kao i svake godine, prije smotre pozdravili premijera i najviše zvaničnike, uključujući predsednike autonomnih zajednica koji su doputovali u glavni grad.

Sančez je poslednjih godina na različite načine pokušavao da umanji proteste protiv sebe na ovaj dan. Jednom je, na primer, odložio dolazak kako bi se poklopio sa dolaskom kralja i njegove porodice. Godine 2022. prekršio je protokol jer je zakasnio na službeni pozdrav, pa su ga kralj Felipe VI i kraljica Leticija morali čekati.