U Istanbulu se jutros urušila zgrada, a spasioci su evakuisali stanare i započeli potragu za preživelima.

Izvor: Murat Sengul / AFP / Profimedia

Prva tri sprata sedmospratne zgrade urušila su se jutros oko 5.40 u istanbulskom kvartu Maltepe. Do nesreće je došlo u Ulici Doğu, u naselju Cevizli, dok uzrok urušavanja za sada nije poznat i istraga je u toku. Na mjesto događaja odmah su upućene vatrogasne, policijske i spasilačke ekipe, uključujući timove Uprave za vanredne situacije i hitne slučajeve (AFAD), kao i medicinske službe, prenosi Anadolija.

Spasilačke ekipe najprije su evakuisale stanare koji su se nalazili na višim spratovima, koji nijesu bili direktno zahvaćeni urušavanjem. Paralelno je pokrenuta potraga za osobama koje su eventualno ostale zarobljene u ruševinama. Utvrđeno je da je tekstilna radionica koja se nalazila u prizemlju u trenutku nesreće bila prazna.

Spasioci su, uz pomoć pasa tragača, iz ruševina uspjeli da izvuku pet osoba, među kojima je i dvoje djece. Povrijeđenima je pružena medicinska pomoć, nakon čega su prevezeni u obližnje bolnice. Tokom spasilačke akcije pozlilo je i jednom vatrogascu, koji je takođe prebačen u bolnicu.

Na terenu je angažovan veliki broj pripadnika spasilačkih službi. Vatrogasci učestvuju sa 175 pripadnika, 56 vozila i psima tragačima, dok AFAD ima 25 ljudi, pet vozila i dva psa tragača.

Policija je zatvorila prilazne saobraćajnice i obezbijedila šire područje oko objekta kako bi spasilačke ekipe mogle nesmetano da djeluju. Zbog opasnosti od novog urušavanja, pripadnici službi ulaze u objekat uz pojačane mjere bezbjednosti.

Guverner: Niko od spasenih nije životno ugrožen

Kancelarija guvernera Istanbula saopštila je da su se oko 5.40 urušila prva tri sprata sedmospratne zgrade, nakon čega su na mjesto nesreće upućene sve nadležne službe.

Mjesto događaja obišao je istanbulski guverner Davut Gul zajedno sa načelnikom istanbulske policije Selamijem Jildizom. Gul je novinarima rekao da je zgrada podignuta 1987. godine i da se sastoji od poslovnog prostora u prizemlju i šest stambenih spratova, na kojima se nalazi ukupno 12 stanova.

Govoreći o broju ljudi koji su se nalazili u objektu, Gul je naveo da je prema zvaničnoj evidenciji u zgradi prijavljeno 33 osobe.

"Prema zvaničnim podacima, u zgradi su prijavljene 33 osobe. Urušavanjem su pogođena četiri stana na prva tri sprata. U tim stanovima je, prema našoj evidenciji, prijavljeno ukupno 14 osoba. Do sada smo utvrdili da je dvoje stanara bilo u rodnom kraju. Od preostalih 12 osoba, petoro je spaseno, sa četvoro smo uspostavili kontakt, a za troje se potraga nastavlja", rekao je guverner.

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 6 katlı bir binanın alt 2 katında çökme meydana geldi. Ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. https://t.co/N0hkW9LGXv — İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye)October 8, 2026

Gul je kazao da će uzrok urušavanja biti utvrđen kroz sudski i upravni postupak. Prema njegovim riječima, spasilačka akcija nastavlja se pod koordinacijom AFAD-a, dok će evakuisani stanari biti smješteni u hotel koji je obezbijedila ta institucija.

Govoreći o zdravstvenom stanju osoba koje su izvučene iz ruševina, guverner je rekao:

"Niko nije u životnoj opasnosti. Svima želim brz oporavak."

Gul je naveo da se trenutno procjenjuje da bi pod ruševinama moglo biti još sedam osoba, ali je naglasio da taj broj nije konačan, jer su u stanovima mogli biti gosti, dok su pojedini stanari u trenutku urušavanja možda bili van objekta.

Prema njegovim riječima, prioritet je da se akcija spasavanja sprovede što bezbjednije i u najkraćem mogućem roku, da se evakuisanim stanarima obezbijedi smještaj i pruži pomoć povrijeđenima.

Iz predostrožnosti su evakuisane i okolne zgrade, dok spasilačke ekipe nastavljaju pretragu urušenog dijela objekta.

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın saniyeler içinde çöktüğü ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. https://t.co/FZjb3gxZ1Z — Asayiş Berkemal (@asayisberkemal0)October 8, 2026

Ministarstvo unutrašnjih poslova imenovalo je dva upravna inspektora. Njihov zadatak je da istraže da li je bilo nemjara, propusta ili odgovornosti javnih službenika u procesima koji su prethodili nesreći, od planiranja i izgradnje do kasnijih prepravki na zgradi.

(Index/MONDO)