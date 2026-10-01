Optuženi Zarik Lamont Džonson uhapšen je i prijeti mu doživotni zatvor nakon što je na buvljaku u Vorenu namjerno kombijem pregazio i priklještio uz zid pedesetdevetogodišnjeg Mirhada Čehića zbog rasprave oko neispravnog uređaja.

Izvor: Kyle Mazza / Zuma Press / Profimedia

Muškarac porijeklom iz Bosne i Hercegovine ubijen je na buvljaku u američkoj saveznoj državi Mičigen nakon svađe koja je, prema navodima tužilaštva, počela zbog perača pod visokim pritiskom.

Mirhad Čehić (59) smrtno je stradao u subotu na buvljaku County Line Trade Center u Vorenu, gradu nedaleko od Detroita. Za njegovo ubistvo optužen je 41-godišnji Zarik Lamont Džonson iz Detroita.

Prema navodima policije i tužilaštva, Džonson je ranije tog dana od Čehića kupio perač pod visokim pritiskom. Kasnije se sa ženom vratio na buvljak jer su, kako se navodi, smatrali da uređaj ne radi.

Uslijedila je svađa između Džonsona i Mirhada i njegovog 53-godišnjeg brata Senada Čehića, nakon čega je došlo i do fizičkog sukoba.

Tužilaštvo tvrdi da je Džonson najprije napao Senada, a zatim sjeo u Ševrolet ekspres iz 2004. godine i kombijem krenuo prema Mirhadu.

Navodno ga je udario vozilom, zatim krenuo unazad, pa ponovo naprijed i priklještio ga između kombija i zida zgrade. Čehiću je pomoć pružena na mjestu događaja, nakon čega je prevezen u bolnicu Henri Ford u Vorenu, gdje je proglašen mrtvim.

Ljudi koji su se nalazili na mjestu događaja izvukli su Džonsona iz vozila i zadržali ga do dolaska policije. Žena koja je bila sa Džonsonom takođe je privedena, ali protiv nje nije podignuta optužnica.

U SAD doselio prije više od 30 godina

Čehić je bio porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a u Sjedinjene Američke Države doselio se prije više od 30 godina. Godinama je vikendom prodavao robu na istom buvljaku, uključujući kosilice, freze za snijeg i drugu opremu za radove na otvorenom. Iza sebe je ostavio petoro djece.

Njegov 24-godišnji sin Alvin kazao je za lokalnu televiziju WXYZ da je njegov otac gotovo svakog vikenda odlazio na buvljak, gdje je prodavao različitu robu.

"Bio je mlad čovjek sa 59 godina. Imao je još mnogo godina života pred sobom. Brinuo je da ljudi budu dobro i brinuo se o nama. Samo je želio da budemo najbolji što možemo. Bio je zaista dobar otac", rekao je Alvin.

Optužen za ubistvo prvog stepena

Džonson je u utorak izveden pred 37. okružni sud u Vorenu, gdje je optužen za ubistvo prvog stepena, napad i krivično djelo povezano sa upotrebom motornog vozila tokom izvršenja drugog krivičnog djela.

On se izjasnio da nije kriv, dok je sutkinja Suzan Fons odbila da mu odredi kauciju. Džonson će ostati u pritvoru u okrugu Makomb, a zabranjen mu je kontakt sa svjedocima i žrtvama.

Ukoliko bude proglašen krivim za ubistvo prvog stepena, prema zakonima Mičigena mogao bi biti osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta.

"Ovo je užasna situacija. Jedan čovjek je mrtav, drugi je navodno napadnut, a treći je optužen za ubistvo i mogao bi da se suoči sa najstrožom kaznom predviđenom zakonima Mičigena. Svađa nikada ne bi trebalo da se završi gubitkom života", rekao je tužilac okruga Makomb Piter Dž. Lusido.

Prema navodima kancelarije tužioca, naredno ročište zakazano je za 13. oktobar, kada će biti razmatrano da li postoji dovoljno osnova za nastavak postupka.