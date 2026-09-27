Iranska vojska je u potpunosti spremna za eventualne nove američke napade, upozorio je vojni portparol. Vrhovni komandant poručuje da SAD čeka još veća šteta ako ponovo napadnu.
Iranske oružane snage spremne su za eventualne nove američke napade, izjavio je u nedjelju vojni portparol Mohamad Akraminija, a prenijeli su državni mediji. Njegova izjava uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Tramp rekao da je odbio iranski prijedlog o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza i prekidu sukoba.
Upozorenja iranskog vojnog vrha
Akraminija je istakao da je iranska vojska u potpunosti spremna za sukob i upozorio je da će Sjedinjene Države pretrpjeti još veću štetu ako ponovo napadnu njegovu zemlju, piše Rojters.
U odvojenom obraćanju, vrhovni komandant iranske vojske Amir Hatami izjavio je da je rat u kritičnoj i odlučujućoj fazi. Dodao je da Teheran neće prihvatiti situaciju u kojoj mu je onemogućena trgovina dok strane sile koriste strateške plovne puteve u regionu.
"Ako Iran ne može da trguje, ako Iran ne može da živi, niko neće moći ni da trguje ni da živi. Ormuski moreuz je moreuz našeg dostojanstva i časti. Neprijateljima zemlje nećemo dopustiti korišćenje ove ključne logističke tačke dok je iranski narod uskraćen", poručio je Hatami.
(MONDO)