Oko 25 ljudi vodi se kao nestalo nakon potonuća broda sa migrantima južno od grčkog ostrva Gavdos. Spašena je 51 osoba, a potraga traje.

Izvor: Costas Metaxakis / AFP / Profimedia

Oko 25 ljudi vodi se kao nestalo nakon što je brod sa migrantima potonuo južno od grčkog ostrva Gavdos, saopštila je grčka obalska straža.

Prema navodima preživjelih, na brodu je bilo ukupno 77 ljudi, dok su plovila koja su se našla u blizini do sada spasila 51 osobu.

Jedna osoba pronađena je bez svijesti, dok je potraga za nestalima u toku.

U akciji spasavanja učestvovala su četiri obližnja plovila, kao i dva čamca Fronteksa, agencije Evropske unije za zaštitu granica.

Grčka obalska straža saopštila je da su prema mjestu nesreće upućeni i dodatni brod obalske straže, brod Fronteksa i helikopter, koji će se uključiti u potragu za nestalima.