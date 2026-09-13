Američki predsjednik Donald Tramp šokirao je svjetsku javnost kada je javno zatražio od Volodimira Zelenskog da hitno obustavi napade na ruska postrojenja za proizvodnju dizela.

Izvor: Ukraine Presidents Office / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp u nedelju je pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da zaustavi napade na ruska postrojenja za proizvodnju dizela, prigovorivši da ti napadi izazivaju nestašicu, javlja AP News.

Novinar je pitao Trampa da li je razgovarao sa Zelenskim nakon nedavnog razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Tramp je odgovorio pozivom Zelenskom da, kako je rekao, "uradi jednu stvar".

- Gospodin Zelenski mora da uradi jednu stvar. Mora da prestane da uništava dizel-gorivo u Rusiji - rekao je Tramp novinarima na marginama Irish Opena, golf turnira koji se održava u njegovom klubu u Dunbegu.

- Neka nastave da napadaju druge ciljeve, ali ne i one povezane sa dizel-gorivom, jer to izaziva nestašicu - dodao je on.