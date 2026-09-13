Kina će realizovati Program razmene mladih naučnika i inovatora zemalja BRIKS-a, sa ciljem obuke većeg broja visokokvalifikovanih naučnih i tehničkih talenata.

Izvor: kineska medijska grup

(KMG) — Kineski predsjednik Si Đinping tokom današnjeg učešća u drugoj fazi 18. samita lidera BRIKS-a u Nju Delhiju održao je govor pod nazivom „Izgradnja temelja za saradnju BRIKS-a i jačanje snage Globalnog juga“.

Si je istakao da su se aktuelne vjekovne promjene u svijetu ubrzale, dok je uspon Globalnog juga postao ključna pokretačka snaga multipolarnosti svijeta. Istovremeno, međunarodna situacija postala je složenija, uz sve veći broj sukoba i stalno pojavljivanje novih rizika i izazova.

Da bi se svijet stabilizovao i razvijao u boljem pravcu, zemlje BRIKS-a moraju da iskoriste istorijsku priliku i ujedine zemlje Globalnog juga kako bi one imale aktivnu, stabilnu i konstruktivnu ulogu u međunarodnim poslovima i doprinosile opštem blagostanju čovječanstva.

Si Đinping je naglasio da zemlje Globalnog juga moraju zajednički da brane međunarodnu vladavinu prava i da se pridržavaju osnovnih normi međunarodnih odnosa, kao što su suverena jednakost, nemešanje u unutrašnje poslove i mirno rješavanje sporova. Istovremeno, međunarodno pravo i međunarodne norme moraju se jednako primjenjivati, bez dvostrukih standarda.

„Moramo da visoko držimo zastavu multilateralizma, štitimo autoritet i ulogu Ujedinjenih nacija, podržavamo reformu i unapređenje multilateralnih institucija i promovišemo reformu Svjetske trgovinske organizacije. Moramo da se pridržavamo razvojne filozofije usmjerene na interese ljudi i olakšamo sprovođenje Agende održivog razvoja UN-a do 2030. godine. Moramo zajednički da promovišemo upravljanje bezbjednošću, odgovaramo na tradicionalne i netradicionalne bezbjednosne prijetnje, unaprijedimo globalno upravljanje klimom i ubrzamo formiranje globalnog okvira za upravljanje vještačkom inteligencijom zasnovanog na širokom konsenzusu, kako bi nove tehnologije osvijetlile put ka zajedničkom prosperitetu“, rekao je Si.

Kineski predsjednik je naglasio da, kako bi „veliki BRIKS“ ostvario velike rezultate i postigao snažan razvoj, mora da učvrsti temelje praktične saradnje. Potrebno je iskoristiti prednosti oslanjanja na tržišta u nastajanju i povezivanja sa Globalnim jugom, zadržati otvorenost, saradnju i obostranu korist, očuvati stabilnost i kontinuitet industrijskih lanaca i lanaca snabdijevanja, razvijati integrisano veliko tržište, stvarati inkubatore inovacija, unapređivati tradicionalne industrije, razvijati nove industrije i planirati industrije budućnosti.

Si Đinping je iznio pet inicijativa za produbljivanje saradnje unutar BRIKS-a:

1.Inicijativa za otvoreni kod i univerzalni pristup vještačkoj inteligenciji

Kina će prva uspostaviti posebnu zonu otvorenog koda za vještačku inteligenciju zemalja BRIKS-a, podržati saradnju u razvoju i primjeni velikih jezičkih modela, organizovati specijalizovane obuke o vještačkoj inteligenciji i izgraditi otvoreni ekosistem vještačke inteligencije.

2.Inicijativa za olakšavanje trgovine i investicija

Kina predlaže uspostavljanje partnerstva posebnih ekonomskih zona zemalja BRIKS-a, otvaranje pametnog portala, usklađivanje politika i stvaranje novog prostora za visok nivo otvorenog razvoja. Kina će sljedeće godine organizovati Forum zemalja BRIKS-a o trgovini uslugama, stvarajući nove tačke rasta trgovinsko-ekonomske saradnje.

3.Inicijativa za saradnju u digitalnim industrijama

Kina će podsticati uspostavljanje platforme za digitalne industrije zemalja BRIKS-a, sprovoditi obuke za razvoj digitalnih vještina, tehničke razmjene i industrijsko povezivanje, radi zajedničkog razvoja digitalne ekonomije.

4.Inicijativa za saradnju u pametnoj proizvodnji

Kina je spremna da pomogne zemljama BRIKS-a u izgradnji pametnih fabrika, uspostavljanju sistema standarda i normi, te zajedničkom podsticanju transformacije i unapređenja prerađivačke industrije.

5.Inicijativa za obrazovanje naučnih i tehničkih talenata

Kina predlaže osnivanje Saveza za obuku inženjera zemalja BRIKS-a, sprovođenje zajedničke obuke inženjera i međusobno priznavanje standarda kompetencija. Kina će realizovati Program razmjene mladih naučnika i inovatora zemalja BRIKS-a, sa ciljem obuke većeg broja visokokvalifikovanih naučnih i tehničkih talenata.

Kineski predsjednik je naglasio da je ova godina označila početak sprovođenja 15. petogodišnjeg plana Kine. Petnaesti petogodišnji plan nije samo razvojni nacrt same Kine, već i plan saradnje sa cijelim svijetom.

Kina će nastaviti da podstiče visokokvalitetni razvoj, proširuje otvaranje na visokom nivou, sprovodi Inicijativu za globalni razvoj, unapređuje visokokvalitetnu zajedničku izgradnju inicijative „Pojas i put“, dijeli razvojne prilike i stvara prosperitet zajedno sa svim zemljama svijeta, kao i da zajedno sa njima ispiše novo poglavlje solidarnosti i samostalnosti Globalnog juga.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin, predsjednik Južne Afrike Siril Ramafoza, predsjednik Irana Masud Pezeškijan, predsjednik Egipta Abdul Fatah el-Sisi, predsjednik Indonezije Prabovo Subijanto, premijer Etiopije Abi Ahmed, prestolonasljednik Abu Dabija Kaled bin Muhamed bin Zajed Al Nahjan, ministri spoljnih poslova Brazila i Saudijske Arabije, lideri ili predstavnici partnerskih i gostujućih zemalja BRIKS-a, kao i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš i rukovodioci drugih međunarodnih organizacija. Sastankom je predsjedavao premijer Indije Narendra Modi.