U okrugu Lamdžung u Nepalu zabilježen je zastrašujući incident kada je leopard pobjegao iz kaveza i napao 57-godišnjeg radnika Budijunga Gurunga.

Izvor: screenshot thesun.co.uk

Leopard je u Nepalu pobjegao iz kaveza i napao 57-godišnjeg Budijunga Gurunga, dok je kolega pokušavao da ga odbrani šipkom. Incident je snimljen u okrugu Lamdžung 10. septembra, a povrijeđeni muškarac je prebačen u bolnicu sa povredama ruke i lica.

Bolesna životinja iznenada je otvorila vrata kaveza i nasrnula na 57-godišnjeg muškarca. Na snimku se vidi kako se radnik rve sa leopardom dok ga je neprestano napadao, a njegov kolega je pokušavao da skloni pobjesnjelu životinju.

Čuju se povici okupljenih ljudi dok razjarena zvijer konačno odustaje. Ljudi su počeli da bježe sa mjesta događaja, a leopard je potom oborio motocikl, koji ga je nakratko priklještio.

Budijung je zadobio povrede lijeve ruke i lica i prebačen je u Pokrajinsku bolnicu u Besisaharu, gdje mu je ukazana pomoć, saopštila je policija.

Na snimcima nastalim prije napada vidi se leopard zatvoren u malom kavezu na prikolici manjeg kamiona, nakon što je pronađen i spasen u blizini područja Dung Kola.

Chaotic situation after a rescued leopard in Lamjung, brought to the Division Forest Office in Besisahar escaped...@nepalviewsnv #nepalviews #nepalviewsenglish #leopard #Rescue #escape https://t.co/sTJUhKgsHm — Nepal Views English (@engnepalviews)September 10, 2026

Životinja na kraju uspavana sedativima

Životinja je tog popodneva pronađena u veoma lošem zdravstvenom stanju u blizini Dung Kole, na području opštine Besisahar, nakon čega je uspavana sedativima. Planirano je da bude prebačena u centar za spasavanje divljih životinja, gdje je trebalo da bude liječena.

Na snimku se vide dvojica muškaraca kako podižu kavez sa vozila, prije nego što su pokušali da ga prebace u veći ograđeni prostor. Nešto kasnije, predator je viđen kako hoda oko pripadnika šumarske službe i penje se uz stub.

What happens when a leopard suddenly breaks free into a crowd? https://t.co/8d8HuKldVv — FC 10 (@Mizan_3296)September 12, 2026

Zaposleni su koristili kaveze i barijere kako bi ga zadržali i sprečili da povrijedi još nekoga.

Prisustvo leoparda izazvalo je strah među lokalnim stanovništvom u obližnjem području pijace u Besisaharu. Policija je raspoređena oko objekata šumarske službe i naredila zaposlenima da ostanu unutra nakon što je leopard počeo da divlja.