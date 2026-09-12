Trener Partizana se još jednom osvrnuo na suđenje Nenada Minakovića u 180. vječitom derbiju

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Partizan se spema za nedeljni superligaški derbi protiv Vojvodine u Humskoj (17 časova), sa još jakim utiskom iz 180. "vječitog derbija". Trener crno-bijelih Saša Ilić nekoliko puta je pogledao snimak tog poraza od Zvezde 1:2, video je dobre stvari u igri svog tima, propuste, kao i sudijske greške o kojima je pričao i na "Marakani". Pri toj izjavi je ostao i nedelju dana kasnije.

"Nikome nije lako, trudimo se. Mislim da nismo odigrali loš derbi, na momente smo bili i dominantni protiv Zvezde koja je to što jeste u našem prvenstvu. Postoje djelovi igre gde to nije bilo kako treba i gdje su nas kažnjavali. Rezultatski to nije bilo dobro, ali željom i zalaganjem smo ispoštovali. Nije nas pratio rezultat, ali vratiće nam se", rekao je on u subotu ujutru u Humskoj.

Na pitanje da li je zadovoljan delegiranjem arbitra Pavla Ilića za meč Partizan - Vojvodina, Ilić se nakratko osvrnuo na derbi i na rad arbitra Nenada Minakovića, koji je napravio grešku na štetu crno-bijelih u završnici.

"Da ne pričam o tome, nisam direktno kažnjen, ali članovi mog stručnog štaba i sportski direktor su kažnjeni. Stojim iza onoga što sam rekao kakvo je bilo suđenje, odgledao sam par puta snimak utakmice i taj snimak mi daje za pravo da kažem da sam bio i pravu na konferenciji za novinari poslije Zvezde. Znam ko će suditi, to su jedni od naših najboljih sudija i nadam se da će biti sve kako treba", rekao je Ilić.

Ilić odbio da priča o drugim klubovima

Bio je Ilić upitan i da li suđenje u srpskom fudbalu nije kako bi trebalo da bude, s obzirom na njegov istup poslije derbija, klupsko saopštenje i na žalbe i iz Radničkog iz Niša i OFK Beograda.

"Ne bi trebalo generalizovati sve. Možda sam bio i emotivan posle utakmice, jer to je prvi utisak, ali ponavljam da stojim iza svega što sam rekao o suđenju posle utakmice protiv Zvezde, nakon par odgledanih snimaka utakmice. Druge stvari neću da komentarišem, svaki klub ima pravo da iznese svoje mišljenje. Baviću se svojom ekipom i nadam se da će sudije biti u prvom planu, kao i igrači oba tima i da će se pričati kako je bila kvalitetna utakmica"