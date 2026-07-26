Potpredsjednik SAD Džej Di Vens i general Den Kejn upozorili su Donalda Trampa na posljedice eskalacije rata sa Iranom, uključujući i smanjene američke zalihe municije.

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Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens i predsedavajući Združenog generalštaba američke vojske general Den Kejn izrazili su zabrinutost zbog moguće eskalacije rata sa Iranom, dok je predsjednik Donald Tramp razmatrao dalje poteze tokom sastanka održanog u petak u Bijeloj kući, rekli su za CNN izvor upoznat sa razgovorima i jedan američki zvaničnik.

SAD su u petak uveče, posle gotovo dvije sedmice uzastopnih noćnih udara, po svemu sudeći privremeno obustavile kampanju bombardovanja Irana.

"Operacije su trenutno na čekanju", rekao je u subotu za CNN izvor iz američkog Ministarstva odbrane.

Upozorenje zbog zaliha municije

General Kejn je tokom sastanka posebno ukazao na stanje američkih zaliha municije, kao i na druge moguće negativne posljedice nastavka i pojačavanja napada, naveli su izvori.

Jedan od njih rekao je da je Kejn poručio Trampu da američka vojska može uspješno da sprovede ponuđene vojne opcije, ali ga je istovremeno upozorio na posledice takve odluke.

Zabrinutost zbog zaliha municije bila je samo jedno od brojnih upozorenja iznetih predsjedniku tokom sastanka.

Za sada nije poznato da li su upravo stanje zaliha i strah od eskalacije bili glavni razlozi zbog kojih su SAD prekinule niz uzastopnih noćnih udara, niti da li će pauza biti nastavljena.

"Predsjednik Tramp je uvijek dosledno govorio da daje prednost diplomatskom rešenju, ali i dalje zadržava sve mogućnosti ukoliko Iran nastavi sa terorističkim aktivnostima u Ormuskom moreuzu ili napadima na naše saveznike", rekao je direktor komunikacija Bijele kuće Stiven Čung.

"S obzirom na uspješne sankcije koje su osakatile iransku ekonomiju i 13 uzastopnih dana napada na vojne ciljeve kao odgovor na njihovu ponovljenu agresiju, bilo bi mudro da Iran radi na postizanju dogovora kroz pregovore. U suprotnom, znaju šta će se dogoditi", dodao je Čung.

Američke zalihe oružja ozbiljno smanjene

Ova upozorenja dolaze u trenutku kada su zalihe ključnog američkog oružja značajno smanjene i mogle bi da budu izložene dodatnom pritisku ukoliko napadi na Iran budu nastavljeni, o čemu je CNN ranije izvještavao.

Obraćajući se novinarima posle sastanka sa članovima administracije i najvišim savetnicima, Tramp je naglasio da američki zvaničnici aktivno pregovaraju sa Iranom.

Istovremeno je rekao da postoji mogućnost da američka vojska nastavi bombardovanje ili Iranu zada "još snažniju dozu" udara. Tvrdio je i da Iran u tekućim pregovorima djeluje "ozbiljnije".

Trampova administracija je i u petak posle podne još razmatrala kako bi potencijalna eskalacija izgledala, rekao je izvor upoznat sa razgovorima.

Zemlje Persijskog zaliva pozvale su američke zvaničnike na uzdržanost, ali su priznale da SAD raspolažu jedinstvenim vojnim sposobnostima koje mogu da upotrebe za eskalaciju sukoba ukoliko se odluče na takav korak.

Tramp naredio pregovaračima da nastave razgovore

Čak i nakon što je ove nedelje rekao da razmatra veliki napad na Iran, Tramp je svojim pregovaračima iza zatvorenih vrata naložio da "nastave razgovore", rekao je izvor upoznat sa situacijom.

Takav potez pokazuje da se američki predsjednik suočava sa činjenicom da su mogućnosti za ograničenu vojnu eskalaciju sužene ukoliko ne želi da pošalje američke kopnene snage.

Malo ko iz Trampovog najbližeg kruga ili Pentagona vjeruje da bi ponuđene opcije za eskalaciju dale rezultate koje predsjednik očekuje, tvrdi više izvora.

CNN je ranije objavio da su Kejn i drugi vojni zvaničnici još pre početka rata upozorili Trampa da bi dugotrajna vojna kampanja mogla ozbiljno da utiče na američke zalihe oružja.

"Američka vojska je najmoćnija na svijetu i ima sve što joj je potrebno da djeluje u vrijeme i na mjestu koje predsjednik izabere", rekao je glavni portparol Pentagona Šon Parnel.

"Uspješno smo sproveli više operacija u različitim borbenim komandama, istovremeno vodeći računa da američka vojska raspolaže velikim arsenalom sposobnosti za zaštitu naših građana i interesa", dodao je Parnel.

(CNN/Mondo)