Ukrajinske Snage za bespilotne sisteme pogodile su još 13 elektroenergetskih trafostanica na teritorijama južne Ukrajine pod ruskom okupacijom, uključujući deset objekata na privremeno okupiranom Krimu, u okviru operacije „Gašenje Krima“.

Izvor: Ministarstvo odbrane Ukrajine

Kako prenosi Ukrinform, komandant Snaga za bespilotne sisteme Robert „Mađar“ Brovdi saopštio je ovu informaciju na Fejsbuku.

„Trinaest energetskih objekata na Krimu i drugim privremeno okupiranim teritorijama uspješno je pogođeno između 21. i 22. jula“, naveo je Brovdi.

Prema njegovim riječima, ukrajinske snage su od 1. do 22. jula pogodile ukupno 117 objekata energetske infrastrukture.

Među najnovijim metama našli su se trafostanice na Krimu, uključujući objekte u AluštI, Jalti, Alupki, Lučistoju, Ponizivki, Ziminu i Gaspri, kao i elektroenergetski objekti u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti.

Podsjetimo, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije je potvrdio napade na logističke centre u ruskim regionima Krasnodar i Stavropolj, kao i udare na jedan tanker i četiri teretna broda iz ruske takozvane „flote iz sjene“ u Crnom i Azovskom moru.

Prvo oglašavanje novog komandanta ukrajinske vojske

General-major Mihailo Drapatij oglasio se nakon što ga je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski imenovao za novog vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine.

„Zahvaljujem predsjedniku Ukrajine na ukazanom povjerenju, ministru odbrane na podršci i Odbrambenim snagama na novoj fazi službe“, napisao je Drapatij.

Novi vrhovni komandant poručio je da je služenje Ukrajini za njega oduvijek predstavljalo veliku čast, ali da u vrijeme rata nosi i ogromnu odgovornost.

„Zahvalan sam vrhovnom komandantu Oružanih snaga Ukrajine Oleksandru Sirskom na njegovom dosljednom radu na jačanju ukrajinske vojske. Odrastao sam u njoj“, naveo je Drapatij.

Dodao je da će novu dužnost obavljati odgovorno, potpuno posvećeno i sa poštovanjem prema svim pripadnicima vojske koji učestvuju u odbrani zemlje.