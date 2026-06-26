Krim se suočava sa sve težom situacijom usled pojačanih ukrajinskih napada na energetsku i logističku infrastrukturu.

Izvor: X printscreen/ Special Kherson Cat

Ruske vlasti proglasile su vanredno stanje na Krimu, gde sve intenzivniji ukrajinski napadi na poluostrvo izazivaju velike prekide u snabdijevanju električnom energijom i nestašice goriva. Nestanci struje već danima pogađaju Sevastopolj, najveći grad na Krimu pod ruskom kontrolom.

Mihail Razvožajev, guverner grada kojeg je postavio Kremlj, izjavio je da će ograničenja u snabdevanju električnom energijom biti nastavljena, jer su radovi na popravci mreže obustavljeni zbog upozorenja na vazdušnu opasnost izazvanu aktivnostima ukrajinskih dronova.

During the past night, Ukraine’s Special Operations Forces struck multiple targets across Crimea, including:



Coastal radar station MR-231, Myrne, Crimea - 1st SOF Operations Center;

Coastal radar station Neva-B, Morske, Crimea - 1st SOF Operations Center;

Coastal radar…pic.twitter.com/nroCBHDWle — WarTranslated (@wartranslated)June 25, 2026

Komandant ukrajinskih bespilotnih snaga Robert Brovdi rekao je da je Kijev u sredu, u ranim jutarnjim satima, sedam puta napao glavnu trafostanicu u Sevastopolju.

Rusija je anektirala Krim 2014. godine, što je međunarodna zajednica osudila nakon što su protesti na Majdanu svrgnuli tadašnjeg ukrajinskog proruskog predsjednika Viktora Janukoviča. Lučki grad Sevastopolj istorijsko je sedište ruske Crnomorske flote. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski još je tokom predsjedničke kampanje 2019. godine isticao da želi da vrati Krim pod kontrolu Ukrajine.

New satellite imagery shows a traffic jam stretching over 10 km on the exit from occupied Crimea at the Kerch Bridge, with an estimated 1,500 vehicles waiting to leave the peninsula.https://t.co/25kLI4kEoRpic.twitter.com/cptLzZIIOh — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love)June 25, 2026

Ukrajina pojačava pritisak

Poslednjih nedelja Ukrajina je pojačala vojne aktivnosti na Krimu, što je dio šire strategije Kijeva da izvrši veći pritisak na Kremlj. Ta kampanja poremetila je svakodnevni život na poluostrvu, uz česte napade dronovima, zabranu prodaje goriva građanima i obustavu rada ljetnjih kampova za djecu.

Jedna stanovnica Sevastopolja rekla je za CNN da su upozorenja na vazdušnu opasnost poslednjih nedelja postala znatno učestalija i da se oglašavaju više puta dnevno. Ispričala je da dronovi lete iznad grada i njegove okoline, dok se njihovo presretanje sada često odvija iznad samog Sevastopolja, a ne iznad Crnog mora kao ranije.

From “I’m not leaving Crimea” to “We’re leaving tomorrow” in just one day



You are now witnessing a remarkably fast process of a Russian woman coming to terms with reality. It took just 24 hours.



She is now packing her bags and preparing to leave with her daughters.



Her…pic.twitter.com/htmOraDfM4 — NEXTA (@nexta_tv)June 24, 2026

Regionalna vlast na Krimu, koju je postavila Rusija, saopštila je u nedelju da će gorivo biti dostupno isključivo državnim službama, dok građani i privatne kompanije neće moći da ga kupuju.

Jedna stanovnica Sevastopolja, koja je želela da ostane anonimna iz bezbjednosnih razloga, izjavila je za CNN da na benzinskim pumpama više nema goriva, ali da javni prevoz i dalje funkcioniše. Kako kaže, uspela je da kupi gorivo dok ga je još bilo, ali po znatno višoj cijeni.

Hiljade vozila čekaju izlazak sa Krima

Od srijede se na mostu koji povezuje Krim sa južnom Rusijom stvaraju duge kolone, dok stotine vozila satima čekaju ručnu kontrolu. Najveća gužva zabilježena je jutros, kada je oko 2.800 vozila čekalo da napusti poluostrvo, nakon što je Kerčki moreuz privremeno zatvoren zbog noćnog ukrajinskog napada dronom, prema podacima ruske državne agencije TASS.

According to the Russian-installed administration in occupied Crimea, there is currently no queue to enter Crimea from Russia via the Taman side of the Kerch Bridge.



Meanwhile, on the Kerch side, 2,450 vehicles are waiting to leave occupied Crimea for Russiahttps://t.co/uttKzIvaGKpic.twitter.com/W7vwluDtEZ — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love)June 26, 2026

Gotovo dvostruko više automobila pokušavalo je da napusti Krim nego da uđe na poluostrvo.

Krim je još od sovjetskog perioda bio jedno od najpopularnijih ljetovališta za Ruse i Ukrajince. Posle aneksije 2014. godine ruski predsjednik Vladimir Putin uložio je milijarde dolara u razvoj poluostrva kao turističke destinacije, ali je taj projekat sada pod pritiskom zbog nestašica i bezbjednosnih problema.

Having learned about the wonderful weather in Crimea right now, tourists from Russia simply flocked to the Ordzhonikidze settlement near Feodosia, whose beaches have always been famous for their clean water and were popular among divers.



Probably, all the divers were underwater…pic.twitter.com/YExaIRBx9H — Beefeater (@Beefeater_Fella)June 25, 2026

Sergej Aksjonov, lider Krima kojeg je postavila Rusija, ove sedmice je saopštio da će svi dječji kampovi na poluostrvu biti zatvoreni do 1. septembra.

Nekoliko snimaka iz Simferopolja, drugog najvećeg grada na Krimu, prikazuje gotovo puste ulice i javne površine. Na jednom snimku žena opisuje grad kao mjesto koje izgleda "kao usred neke vrste apokalipse".

"Samo jedan automobil. Nema ničega drugog, potpuna praznina", kaže ona.

Na drugom snimku, objavljenom u srijedu, jedan stanovnik govori o praznim policama u lokalnom supermarketu nakon što su kafići i menze prestali da rade.

"Htjeli smo nešto da pojedemo, ali nema ničega. Police su prazne“, kaže on.

Vlasnica pansiona u letovalištu Novi Svet izjavila je za CNN da gosti i dalje dolaze i da je atmosfera „oprezna, ali ne i panična“.

"Što se nas tiče, za sada ne vidim nikakav ozbiljan uticaj na rad pansiona. Gosti i dalje dolaze, more, plaže, kafići i turistička infrastruktura funkcionišu. Prisutniji su neizvesnost i pojačano praćenje vesti“, rekla je.

"Uskoro nećemo imati šta da jedemo"

Stanovnici poluostrva često oklevaju da javno govore zbog kontrole koju Rusija sprovodi na tom području. Ipak, objava Sergeja Aksjonova na Telegramu o zabrani prodaje goriva izazvala je stotine reakcija građana koji su izrazili nezadovoljstvo.

Jedan korisnik, taksista Aleksandar, upitao je kako će izdržavati porodicu i otplaćivati kredite.

"Pitao sam banke šta da radim sa kreditima. Jednostavno neću imati novca za otplatu, a uskoro nećemo imati ni šta da jedemo, niti čime da kupimo hranu. Banke odbijaju da odobre moratorijum, uz obrazloženje da vanredno stanje nije proglašeno“, napisao je u sredu.

Druga korisnica, Dijana, navela je da njen posao distribucije rashlađene živine zavisi od dizel goriva.

"Naši proizvodi su lako kvarljivi. Snabdevamo trgovačke lance i pijace širom poluostrva“, napisala je.

Treća korisnica, Olesja, požalila se da ne može da stigne na posao javnim prevozom jer su trolejbusi prepuni.

"Jednostavno nema mjesta za više putnika. Svi moraju da stignu na posao“, napisala je.

Ukrajinska strategija i pritisak na Kremlj

Ukrajina pokušava da pojača pritisak na Kremlj kako bi ga primorala na mirovne pregovore napadima duboko na ruskoj teritoriji. Meta su prvenstveno rafinerije nafte, ali i napadi dronovima na Moskvu i Sankt Peterburg.

Istovremeno raste nezadovoljstvo dela ruskog stanovništva, koje osjeća da se rat sve više približava njihovim domovima.

Na Krimu Kijev sistematski gađa ključne saobraćajne pravce i rute snabdijevanja koje povezuju poluostrvo sa ruskim snagama na jugu, sa ciljem da prekine logistiku i izoluje vojnu infrastrukturu.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu da je operacija na Krimu "pažljivo isplanirana“ kako bi se "stvorili uslovi koji će primorati Rusiju da izabere mir“.

"Situacija je teška"

"Situacija je teška“, izjavila je za CNN Tatjana Stanovaja, osnivačica kompanije za političke analize R.Politik.

Ipak, ona smatra da pojačani unutrašnji pritisak na Vladimira Putina neće promeniti njegove ciljeve u Ukrajini.

"Svi ovi napadi samo će dodatno pojačati antiukrajinsko raspoloženje u Rusiji, koje je više prorusko nego proputinovsko. Malo je vjerovatno da će dovesti do političkih promjena“, rekla je Stanovaja.

Prema njenom mišljenju, kampanja Kijeva znači da, kada Rusi postave pitanje zašto se rat nastavlja, "Putin sada može da ponudi odgovor“.

(Index.hr/Mondo)