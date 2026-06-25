Objavljen je snimak uništavanja ruskih komandnih mjesta s kojih su lansirani dronovi na Mikolajivsku oblast.

Izvor: X/Printscreen/@armyinformcomua

Snage ukrajinske vojske nastavljaju da potiskuju neprijatelja sa juga i pojačavaju pritisak na ruske snage u blizini Kinburnskog poluostrva. Ukrajinska vojska je objavila snimke na kojima se vidi kako se ukrajinska zastava vijori iznad Kinburna.

Ovo je prenio Kanal 24, pozivajući se na operativno-taktičku grupu "Odesa". Prema navodima Oružanih snaga Ukrajine, ukrajinska vojska ne samo da pokazuje svoje prisustvo na poluostrvu, već i sistematski gađa važne neprijateljske ciljeve.

Na snimku se vidi uništavanje komandnih punktova ruskih napadnih dronova "Molnija", koji se nalaze južno od Kinburna, u području naselja Očakivske. Upravo iz tog pravca neprijatelj je sistematski lansirao bespilotne letjelice za napade na desnu obalu Mikolajivske oblasti. Važan događaj u ovoj operaciji bilo je podizanje ukrajinske zastave na poluostrvu.

"Odbrambene snage sprovode kompleksnu operaciju na putu ka Krimu i podsjećaju okupatore ko je gospodar ove zemlje. Ukrajinska zastava se pojavila na Kinburnskom poluostrvu. To je jug Mikolajivske oblasti, koji se ranije smatrao okupiranim" navodi se u saopštenju vojske.

⚡️The Ukrainian flag is flying over Kinburn Spit.



For the first time since Russian forces seized it — Ukrainian colours are raised on the cape that guards the mouth of the Dnipro-Buh estuary, one of the most strategically significant points on Ukraine's Black Sea coast.



What…pic.twitter.com/QWR6xPW7bt — Army Media (@armyinformcomua)June 25, 2026

Odeski vojni okrug naglašava da je podizanje zastave dio šire operacije smanjenja borbenih sposobnosti ruske grupacije na Kinburnskoj prevlaci i okolnim teritorijama.

"Sada smo, zajedno sa snagama i sredstvima viših komandanata iz vojnog okruga "Jug", praktično presjekli logistiku okupatora na Kinburnskoj prevlaci. Snabdijevanje municijom, hranom i gorivom je praktično zaustavljeno. Vojnik ne može da ratuje bez hrane i svježe vode. Zato se, prema obavještajnim podacima, trenutno vrši njihova evakuacija" rekao je pukovnik Denis Nosikov, komandant Odeske specijalne komande.

Posebno izolacija ruske vojske i uništavanje logističkih pravaca postepeno otežavaju neprijatelju opstanak na poluostrvu. Odbrambene snage dodaju da operacija i dalje traje, naglašavajući da cio jug Ukrajine mora biti oslobođen od ruskih snaga.

Pored toga, vojna komanda je podsetila da Krim i Kinburnsko poluostrvo ostaju sastavni dio Ukrajine i da se borba za njihovo oslobađanje nastavlja.

Prethodno je objavljeno da ruski vojnici počinju da napuštaju Kinburnsku prevlaku nakon što su ukrajinske snage gotovo u potpunosti presekle njihovo snabdijevanje municijom, gorivom i hranom.

Ukrajina takođe kontinuirano gađa ciljeve u oblasti Kerčkog moreuza kako bi otežala Rusiji snabdijevanje gorivom, prebacivanje trupa i podršku ruskoj vojsci na Krimu i jugu Ukrajine.