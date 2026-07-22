Veliki požari haraju Mediteranom. U Francuskoj su poginula dva vatrogasca, Španija se bori sa istorijskom stihijom, dok se na Siciliji evakuišu naselja. Ekstremne vrućine prijete cijeloj Evropi.

Izvor: Costas Metaxakis / AFP / Profimedia

Vatrogasci se danas u djelovima Španije i Francuske bore sa ogromnim vatrenim stihijama, uz veoma visok rizik od izbijanja novih požara u većem dijelu Španije. Ipak, veliki požar koji je bjesnio centralnom pokrajinom Gvadalaharom postepeno se povlači, što je stanovništvu omogućilo povratak kućama.

Dvojica vatrogasaca poginula u Francuskoj

U francuskom regionu Žironda u utorak su poginula dvojica vatrogasaca kada je plamen zahvatio njihovo vatrogasno vozilo. Vlasti su pozvale stanovnike i turiste da ne koriste roštilje u područjima pogođenim toplotnim talasom i istakle da čak devet od deset (90 odsto) požara nastaje, slučajno ili namjerno, kao posljedica ljudskog faktora.

Hundreds battle new mega-wildfire in Spain.



The blaze, which broke out on Thursday in the province of Guadalajara around 100 kilometres (60 miles) north of Madrid, is considered the most significant wildfire in Spain this year.



Some 1,200 people have been evacuated from their…pic.twitter.com/0sqR4ZZxQd — News Arena India (@NewsArenaIndia)July 22, 2026

Najgori požar do sada u Španiji

U najgorem požaru koji je do sada zahvatio Španiju, u regionu Gvadalahare, vatrena stihija uništila je oko 32.000 hektara. U utorak je situacija počela da se stabilizuje, nakon što su stanovnici 34 opštine bili primorani na evakuaciju, dok je pristup bio zabranjen stanovnicima još 14 opština.

Španska meteorološka agencija (AEMET) saopštila je da je u većem dijelu kopnene Španije i na Balearskim ostrvima opasnost od šumskih požara i dalje „veoma visoka ili ekstremna“, a u narednim danima očekuje se dodatno povećanje rizika.

Požari u francuskom Varu i Visokim Alpima

U Francuskoj su nešto niže temperature i slabiji vjetar pomogli naporima vatrogasaca u borbi protiv šumskog požara koji je u jugoistočnom regionu Var zahvatio 2.500 hektara, oštetio desetine kuća i primorao oko 400 ljudi da napuste svoje domove, saopštile su lokalne vlasti.

Helikopteri su jutros od 7 časova i dalje izbacivali vodu na požarište u Varu, jer vatra još nije u potpunosti stavljena pod kontrolu.

„Situacija je bila veoma ozbiljna. Protiv vatrene stihije tokom cijele noći borilo se oko 1.100 vatrogasaca“, rekao je komandant Vilijam Vogl, portparol vatrogasne službe Vara, za radio RMC.

Požar još nije obuzdan, ali bi vjetar u srijedu trebalo da bude povoljniji, dodao je on.

Još jedan požar izbio je u Visokim Alpima, na jugoistoku Francuske, u živopisnom departmanu koji se nalazi u regionu Provansa-Alpi-Azurna obala.

NOW: A massive forest fire is getting very close to homes in Cotignac, Var Department, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France.pic.twitter.com/jq9Tmqe8ng — Weather Monitor (@WeatherMonitors)July 21, 2026

Veliki požari i na Siciliji: Vatra prijeti klinici i fabrici vatrometa

Desetine požara buknule su na Siciliji, gdje vatrogasci i službe civilne zaštite pokušavaju da stave pod kontrolu vatru koja ugrožava naselja, ruralna područja i saobraćajnice.

Najkritičnije je u okolini Agrigenta, gdje je veliki požar, nošen snažnim južnim vjetrom, stigao do mjesta Santo Stefano Kviskvina. Više od 100 ljudi evakuisano je iz svojih domova iz predostrožnosti.

Požar ugrozio kliniku, benzinsku pumpu i fabriku vatrometa

Italijanski mediji navode da vatrogasci ulažu velike napore kako bi zaštitili skladište kiseonika, kliniku „Ignazio Attardi“, benzinsku pumpu i fabriku vatrometa. Na teren su upućena i dodatna pojačanja karabinjera i policije.

Gradonačelnik Santo Stefana Kviskvine Frančesko Kaćatore opisao je situaciju kao dramatičnu i pozvao stanovnike djelova Kanfuto i Bosko da odmah napuste svoje domove.

Zbog širenja požara privremeno je zatvoren državni put SS118 kod Santo Stefana Kviskvine, dok nadležne službe nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom.

There are wildfires raging in southern France



Thank you to our heroes‍

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©️Cyril Talbotpic.twitter.com/cwGO24tcmB — Virginie Sigonney (@GinieSigonney)July 22, 2026

Gorelo i kod Katanije: Požari paralisali saobraćaj, Sicilija pod najvećim rizikom

Teška situacija zabilježena je i u istočnoj provinciji Katanija, gdje su vatrogasci intervenisali na više lokacija. U gašenju požara učestvuju i protivpožarni avioni „Kanader“ (Canadair), a jedan avion upućen je i iz Kaljarija na Sardiniji.

Problemi u saobraćaju

Vatrena stihija oko Monrealea dovela je do privremenog zatvaranja državnog puta SS186.

Požari u Kastronovu di Sičilija pričinili su štetu seoskim kućama i privrednim objektima, dok je saobraćaj bio otežan i na autoputu Palermo–Katanija, koji je privremeno zatvoren kod petlje Iroza.

Sicilija pod najvišim rizikom od požara

Italija se posljednjih dana suočava sa visokim temperaturama i snažnim vjetrovima. Italijanska civilna zaštita danima je cijelu Siciliju držala na najvišem stepenu opasnosti od požara.

Temperature su dostizale oko 40 stepeni Celzijusa, dok snažno jugo dodatno raspiruje vatru i otežava rad vatrogasnih ekipa. Ovi požari dio su šireg talasa ekstremnih vrućina i vatrenih stihija koje su zahvatile veći dio Mediterana.

Grčka na udaru toplotnog talasa, oluje pogodile Sjevernu Makedoniju

Glavni grad Grčke Atina, kao i druga istočna i kopnena područja zemlje, već treći dan zaredom suočavaju se sa visokim temperaturama. Meteorolozi prognoziraju da bi živa u termometru mogla dostići i 41 stepen Celzijusa.

Grčke vlasti zabranile su rad na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, posebno oko podneva i u poslijepodnevnim časovima, dok su poslodavcima preporučili da za osjetljive radnike organizuju rad od kuće.

U glavnom gradu Sjeverne Makedonije, Skoplju, 11 osoba prevezeno je u bolnicu nakon snažne oluje koja je u utorak uveče rušila drveće, oštetila krovove brojnih objekata i izazvala prekide u snabdijevanju električnom energijom u gotovo cijeloj zemlji, prenijeli su lokalni mediji.