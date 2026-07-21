Dojava o požaru Službi zaštite i spašavanja Podgorice, kako navodi, upućena je oko 16.45 časova, nakon čega su na teren odmah upućene ekipe.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Požar koji je danas izbio u blizini trafostanice u podgoričkom naselju Zagorič i dalje nije u potpunosti ugašen, a vatrogascima gašenje otežava vjetar, kazao je za Portal TV Podgorica, Boris Katnić.

Dojava o požaru Službi zaštite i spašavanja Podgorice, kako navodi, upućena je oko 16.45 časova, nakon čega su na teren odmah upućene ekipe.

„U intervenciji učestvuju četiri vatrogasna vozila i oko 12 vatrogasaca. Po dolasku na lice mjesta požar je stavljen pod kontrolu, ali ekipe i dalje rade na njegovom potpunom gašenju kako ne bi došlo do ponovnog razbuktavanja“, kazao je Katnić.