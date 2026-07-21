“U stanu je pronađeno tijelo V.K. (66)”, kazali su za CdM iz policije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U požaru koji je danas oko 15 časova izbio u stanu u Ulici Baja Sekulića u Danilovgradu, stradala je V.K. (66), saopšteno je CdM-u iz policije. Požar je lokalizovan, a policija i nadležne službe obavljaju uviđaj radi utvrđivanja uzroka.

Prema dostupnim informacijama, požar je prijavljen oko 15 časova.

“U stanu je pronađeno tijelo V.K. (66)”, kazali su za CdM iz policije.

Požar je u međuvremenu lokalizovan, a uviđaj je u toku.

O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac, dok policija preduzima dalje mjere i radnje na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog slučaja.