Kako je Katnić kazao, na terenu je jedno vatrogasno vozilo sa četiri vatrogasca.

Izvor: MONDO

Na području Bratonožića, u mjestu Klopot, danas se požar proširio na nepristupačan teren, gdje je formiran pojas vatre, saopštio je za Portal RTV Podgorica Boris Katnić iz Službe zaštite i spašavanja.

Kako je Katnić kazao, na terenu je jedno vatrogasno vozilo sa četiri vatrogasca.

On je takođe saopštio da su tokom današnjeg dana bili aktivni požari na Veljem brdu, u području blizu Tološa, kao i u Zeti, ali su oni lokalizovani.