Jedna osoba izgubila je život u požaru koji je rano jutros izbio u stanu u zagrebačkom naselju Borovje. Vatrogasci su ugasili vatru, dok će policija uviđajem utvrditi uzrok požara i okolnosti ove tragedije.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Jedna je osoba poginula u požaru u stanu koji je rano jutros izbio u zagrebačkom naselju Borovje. Vatrogasci su ugasili požar, a policija će uviđajem utvrditi okolnosti tragedije.

Požar u stanu izbio je danas oko 3:40 sati na području Borovja, izvestila je zagrebačka policija. U požaru je stradala jedna osoba. Vatrogasci su požar ugasili, a na mjesto događaja izašla je i policija.

Slijedi uviđaj kojim će se utvrditi uzrok izbijanja požara i sve okolnosti ove nesreće, prenijeli su hrvatski mediji.