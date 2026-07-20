Muškarac je uhapšen nakon što je aktivirao zapaljivu napravu ispred zgrade imigracionog suda u Njujorku. Dvije osobe su lakše povrijeđene, a policija je brzo savladala napadača.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Danas je uhapšen muškarac nakon što je namjerno podmetnuo požar na ulazu u zgradu na adresi 26 Federal Plaza u Njujorku, u kojoj se, između ostalog, nalazi i imigracioni sud, izjavio je direktor FBI-ja Kaš Patel.

"Jutros je jedna osoba aktivirala zapaljivu napravu ispred zgrade na adresi 26 Federal Plaza u Njujorku. Trenutno je u pritvoru, a do sada su prijavljene dvije lakše povrede", napisao je Patel na platformi Iks (X).

U zgradi se, pored suda, nalazi i nekoliko saveznih agencija, među kojima je i Služba za imigraciju i carine (ICE). Na video-snimku koji kruži društvenim mrežama vide se policajci kako istrčavaju iz zgrade u oblaku bijelog dima, a potom savladavaju muškarca na trotoaru.

This morning an individual deployed an incendiary device outside of 26 Federal Plaza in New York. The individual is in custody and two minor injuries reported thus far. FBI JTTF is investigating the incident.@NewYorkFBI — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash)July 20, 2026

"Teroru i nasilju nema mjesta u našem gradu i to se nikada neće tolerisati. Počinilac mora biti procesuiran po najvišem stepenu zakona", rekao je lider demokrata u Predstavničkom domu Hakim Džefris, kongresmen iz Njujorka.