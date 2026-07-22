Komandant ukrajinskih Snaga za bespilotne sisteme saopštio da su mete bili teretni brodovi, tegljači i tanker u Azovskom i Crnom moru, dok su napadnuta i energetska postrojenja na okupiranom Krimu.

Izvor: Kurir, Printscreen

Ukrajinski napadi dronovima pogodili su još 13 plovila ruske „flote iz sjenke“ u Azovskom i Crnom moru tokom prethodna dva dana, saopštio je 22. jula komandant Snaga za bespilotne sisteme Ukrajine Robert Brovdi, poznat pod nadimkom „Mađar“.

Prema njegovim navodima, među plovilima pogođenim 21. i 22. jula nalazi se deset teretnih brodova za rasuti teret, dva tegljača i jedan tanker. Portal The Kyiv Independent navodi da nije mogao nezavisno da potvrdi ove tvrdnje.

„Plovila ruske flote iz sjenke upozorena su vatrom tokom 48 časova, 21. i 22. jula, da nije preporučljivo da plove vodama Azovskog i Crnog mora u interesu države agresora“, napisao je Brovdi na Telegramu.

Napad dolazi u trenutku kada Ukrajina posljednjih sedmica intenzivira upotrebu dronova dugog dometa protiv ciljeva na teritorijama pod ruskom okupacijom, duboko unutar Rusije, kao i u Crnom i Azovskom moru. Brovdi je tokom jula više puta izvještavao o desetinama pogođenih plovila u okviru kampanje usmjerene na narušavanje logističkih pravaca prema i iz okupiranog Krima.

Napadi i na energetsku infrastrukturu

Prema tvrdnjama Brovdija, od početka ove operacije ukrajinski dronovi pogodili su ukupno 126 plovila u Azovskom moru i još 70 u Crnom moru.

U okviru šire strategije slabljenja ruskih vojnih kapaciteta napadima sa distance, Ukrajina cilja rusku „flotu iz sjenke“ kako bi povećala pritisak na brodarske kompanije i osiguravače koji, prema navodima stručnjaka, pomažu zaobilaženje međunarodnih sankcija. Na to ukazuje i londonski istraživački centar za odbranu i bezbjednost Royal United Services Institute (RUSI).

Rusija se u velikoj mjeri oslanja na takozvanu „flotu iz sjenke“ – zastarjele tankere sa netransparentnom vlasničkom strukturom i zastavama pogodnosti – kako bi nastavila izvoz nafte i naftnih derivata uprkos zapadnim sankcijama.

Ukrajina smatra da se plovila ove flote više ne mogu tretirati kao obični civilni brodovi prema međunarodnom pomorskom pravu. Taj stav iznesen je u pismu koje je 26. juna zamjenik premijera Oleksij Kuleba uputio Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), a koje je prvi objavio Lloyd's List.

Osim napada na plovila, Brovdi je saopštio da su ukrajinski dronovi „efikasno pogodili“ i 13 energetskih čvorišta i trafostanica na okupiranom Krimu i drugim okupiranim teritorijama. Napadi su uslijedili nakon izvještaja o prekidima u snabdijevanju električnom energijom na Krimu.