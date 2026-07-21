Ukrajinske snage izvele su napad na vojni aerodrom Halino u ruskoj Kurskoj oblasti, gdje su, prema navodima Generalštaba Ukrajine, pogođeni lovac MiG-29 i savremeni sistem protivvazdušne odbrane "Pancir-S1".

Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Ruski borbeni avion MiG-29 i sistem protivvazdušne odbrane "Pancir-S1" pogođeni su na aerodromu Halino u ruskoj Kurskoj oblasti, saopštio je 21. jula Generalštab Ukrajine.

Operaciju je izvela ukrajinska 15. artiljerijska izviđačka brigada "Crna šuma".

Cilj ovih udara jeste slabljenje sposobnosti Rusije da zaštiti vojne objekte od ukrajinskih napada, a operacija predstavlja dio širih nastojanja Kijeva da umanji kapacitete Moskve za nastavak rata, naveo je Generalštab.

"Pancir-S1" je jedan od najvažnijih savremenih ruskih sistema protivvazdušne odbrane. Koristi se za zaštitu vojnih objekata i obaranje ukrajinskih dronova dugog dometa.

Prema procenama ukrajinske Službe bezbednosti, vrednost jednog sistema iznosi između 15 i 20 miliona dolara.

MiG-29 se koristi za protivvazdušnu odbranu i izvođenje drugih borbenih zadataka.

Ukrajinska služba bezbjednosti saopštila je u februaru da je njena jedinica "Alfa" uništila polovinu ruskih zaliha sistema „Pancir“.

Generalštab je naveo da je Ukrajina tokom noći 21. jula napala i nekoliko drugih ruskih vojnih ciljeva.

Radarska stanica "Busol-S" pogođena je u blizini Horlija, u okupiranoj Hersonskoj oblasti. Taj radar se koristi za otkrivanje i praćenje ciljeva na moru, kao i za podršku ruskim obalskim i pomorskim snagama.

Ukrajinske snage pogodile su i rusko logističko skladište kod Davidovskog u Donjeckoj oblasti, skladište municije u Kundrjučem u Luganskoj oblasti i još jedan logistički objekat kod Popovo-Ležačija u ruskoj Kurskoj oblasti.

Pogođena su i ruska komandna mesta za upravljanje dronovima kod Komara u Donjeckoj oblasti, Kamjanskog u Zaporoškoj oblasti i sela Zaporižja u Donjeckoj oblasti.

"Odbrambene snage Ukrajine nastaviće sistematski da sprovode mjere usmjerene na okončanje ruske oružane agresije", saopštio je Generalštab.

(Kyiv Independent/Mondo)