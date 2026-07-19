Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su snage grupe „Istok“ napredovale kroz ukrajinsku odbranu, dok Kijev za sada nije potvrdio ove navode.

Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske trupe zauzele naselje Voljnoje u Dnjepropetrovskoj oblasti, prenosi ruska agencija TASS.

Prema navodima ruskog Ministarstva, pripadnici grupe trupa „Istok“ nastavili su napredovanje kroz ukrajinsku odbranu i „odlučnim akcijama“ preuzeli kontrolu nad ovim naseljem.

„Jedinice grupe trupa ‘Istok’ nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane i, kao rezultat odlučnih akcija, oslobodile su naselje Voljnoje u Dnjepropetrovskoj oblasti“, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije.

Ruska strana tvrdi i da su ukrajinske snage tokom prethodna 24 sata izgubile oko 1.500 vojnika u zoni borbenih dejstava.

Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, ukrajinske jedinice pretrpjele su gubitke u različitim pravcima: više od 210 pripadnika u zoni odgovornosti grupe „Sjever“, do 200 u zoni djelovanja grupe „Zapad“, više od 195 na području grupe „Jug“, dok se za zonu djelovanja grupe „Centar“ navodi više od 340 stradalih ukrajinskih vojnika.

Rusko Ministarstvo tvrdi i da je u zoni odgovornosti grupe „Istok“ stradalo do 480 ukrajinskih vojnika, dok je na području djelovanja grupe „Dnjepar“ broj poginulih i ranjenih, prema njihovim navodima, veći od 75.

Navodi ruskog Ministarstva odbrane nijesu nezavisno potvrđeni, a ukrajinske vlasti se za sada nijesu oglasile povodom ovih tvrdnji.