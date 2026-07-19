Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su snage grupe „Istok“ napredovale kroz ukrajinsku odbranu, dok Kijev za sada nije potvrdio ove navode.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske trupe zauzele naselje Voljnoje u Dnjepropetrovskoj oblasti, prenosi ruska agencija TASS.
Prema navodima ruskog Ministarstva, pripadnici grupe trupa „Istok“ nastavili su napredovanje kroz ukrajinsku odbranu i „odlučnim akcijama“ preuzeli kontrolu nad ovim naseljem.
„Jedinice grupe trupa ‘Istok’ nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane i, kao rezultat odlučnih akcija, oslobodile su naselje Voljnoje u Dnjepropetrovskoj oblasti“, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije.
Ruska strana tvrdi i da su ukrajinske snage tokom prethodna 24 sata izgubile oko 1.500 vojnika u zoni borbenih dejstava.
Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, ukrajinske jedinice pretrpjele su gubitke u različitim pravcima: više od 210 pripadnika u zoni odgovornosti grupe „Sjever“, do 200 u zoni djelovanja grupe „Zapad“, više od 195 na području grupe „Jug“, dok se za zonu djelovanja grupe „Centar“ navodi više od 340 stradalih ukrajinskih vojnika.
Rusko Ministarstvo tvrdi i da je u zoni odgovornosti grupe „Istok“ stradalo do 480 ukrajinskih vojnika, dok je na području djelovanja grupe „Dnjepar“ broj poginulih i ranjenih, prema njihovim navodima, veći od 75.
Navodi ruskog Ministarstva odbrane nijesu nezavisno potvrđeni, a ukrajinske vlasti se za sada nijesu oglasile povodom ovih tvrdnji.