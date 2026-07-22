Visoka predstavnica EU Kaja Kalas poručila da će pomorske misije IRINI i ATALANTA intenzivirati provjere plovila za koja se sumnja da pomažu Rusiji u zaobilaženju sankcija.

Izvor: Profimedia/Kristina Solovyova / Zuma Press /Ria Novosti

Evropska unija pojačava pritisak na rusku „flotu iz sjenke“, najavila je visoka predstavnica EU za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Kaja Kalas, ističući da će pomorske misije Unije intenzivirati kontrole brodova za koje se sumnja da učestvuju u zaobilaženju zapadnih sankcija uvedenih Rusiji.

Kalas je na društvenoj mreži X saopštila da su snage pomorske operacije EU IRINI 20. jula izvršile provjeru zastave tankera MV South Star, za koji postoji sumnja da plovi pod lažnom zastavom, čime, kako je navela, krši međunarodno pomorsko pravo.

We’re turning up the pressure on Russia’s shadow fleet.



The oil tanker MV SOUTH STAR, suspected of sailing under false flag in breach of international maritime law, has been boarded on 20 July by Operation@EUNAVFOR_MEDIRINI forces for flag verification.



Every illicit voyage…pic.twitter.com/Q4esYx4VRl — Kaja Kallas (@kajakallas)July 22, 2026

„Pojačavamo pritisak na rusku flotu iz sjenke. Svako nezakonito putovanje pomaže finansiranje ruske ratne mašinerije. Sankcije pratimo konkretnim akcijama na moru“, poručila je Kalas.

Širi se mreža kontrola

Ona je dodala da su države članice Evropske unije ove sedmice odobrile da i pomorska operacija EU ATALANTA počne da sprovodi provjere zastava na brodovima za koje postoji sumnja da pripadaju ruskoj „floti iz sjenke“, po istom modelu koji već primjenjuje operacija IRINI.

Prema njenim riječima, ovom odlukom Evropska unija dodatno pooštrava nadzor nad plovilima koja se dovode u vezu sa zaobilaženjem sankcija uvedenih Moskvi.

Ruska „flota iz sjenke“ predstavlja mrežu uglavnom starijih tankera sa netransparentnom vlasničkom strukturom i takozvanim zastavama pogodnosti, koje Rusija koristi za izvoz nafte uprkos zapadnim ograničenjima.

Pojačanim inspekcijama i provjerama na moru, Evropska unija nastoji da oteža rad ovih brodova i smanji prihode koji, prema ocjeni Brisela, doprinose finansiranju ruskih ratnih aktivnosti u Ukrajini.