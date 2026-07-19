Tokom noćnog udara između 18. i 19. jula oštećeni stambeni objekti, prodavnice, metro stanica i brojni drugi objekti. Ukrajinske službe nastavljaju procjenu štete.

Izvor: Profimedia

U ruskom napadu na Kijev tokom noći između 18. i 19. jula poginula je 89-godišnja žena, dok je 17 osoba povrijeđeno, saopštila je kijevska policija, a prenio ukrajinski medij Ukrinform.

Prema navodima policije, u napadu su oštećene stambene zgrade, privatne kuće, jedan internat, prodavnice, apoteka, administrativni objekti, bioskop, stanica metroa, poslovni prostori i brojna vozila.

„U napadu su oštećene stambene zgrade i privatne kuće, jedan internat, prodavnice, apoteka, administrativni objekti, bioskop, stanica metroa, kancelarijski prostori i vozila“, navedeno je u objavi kijevske policije.

Pripadnici bezbjednosnih službi i dalje dokumentuju posljedice napada i prikupljaju dokaze na pogođenim lokacijama.

U blizini oštećenih objekata postavljeni su mobilni policijski punktovi, gdje građani mogu prijaviti štetu i dobiti potrebnu pomoć.

Overnight, Russia carried out one of its largest ballistic missile attacks on Kyiv. The enemy launched more than 40 missiles of various types – most of them against the capital – and 120 attack drones.



As of now, one person has been reported killed in Kyiv and the region, and 16…pic.twitter.com/YMWDlB6wGA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)July 19, 2026

Istražitelji su do sada primili oko 350 prijava građana koje se odnose na oštećenu imovinu.

Ukrajinske vlasti ranije su saopštile da su ruske snage tokom noći izvele masovni napad na Kijev koristeći balističke rakete.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je riječ o jednom od najvećih ruskih udara balističkim raketama na glavni grad Ukrajine.