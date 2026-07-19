Rusija je tokom noći napala Kijev sa 41 raketom, među kojima su bili "iskanderi" i hipersonični "cirkoni", kao i sa 125 dronova. U napadu je jedna osoba poginula, a najmanje 14 je ranjeno.

Izvor: Eugene KOTENKO / AFP / Profimedia

Rusija je izvela talas napada balističkim raketama na glavni grad Ukrajine Kijev, u kojima je jedna osoba poginula, a najmanje 16 je ranjeno, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

Tokom noći pogođeno je više područja u Kijevskoj oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocijenio je da je to bio "jedan od najmasovnijih balističkih napada na Kijev" od početka ruske invazije.

Ukrajinska vojska saopštila je da je protivvazdušna odbrana oborila 18 od ukupno 41 rakete, kao i 108 dronova.

Ukrajina je u međuvremenu nastavila napade na ciljeve u Rusiji. Guverner Stavropoljskog kraja na jugozapadu zemlje saopštio je da je u napadu dronom izbio požar u jednom industrijskom parku.

At least one person has been killed, and 16 others injured, after a major Russian ballistic missile attack on Kyiv and the surrounding oblast overnight on July 19.pic.twitter.com/tezO16jIiV — The Kyiv Independent (@KyivIndependent)July 19, 2026

U najnovijim napadima na Kijev korišćeni su različiti ruski raketni sistemi, uključujući "iskander" i hipersonične rakete "cirkon", kao i 125 dronova, saopštile su ukrajinske vazduhoplovne snage.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je u nedelju da su oštećeni stambeni i poslovni objekti, među kojima su supermarket i studentski dom.

Vatrogasci su gasili požare u dva skladišta.

Zelenski je u objavi na Telegramu naveo da je Rusija tokom protekle nedelje protiv Ukrajine "upotrebila oko 1.450 jurišnih dronova, više od 1.640 navođenih bombi i 99 raketa različitih tipova".

Noćni napadi uslijedili su nakon što je Ukrajina dronovima napala i uništila dva skladišta najveće ruske kompanije za internet trgovinu "Wildberries". U tim napadima poginulo je osam osoba, dok su izbili veliki požari.

Veliki požar u skladištu u Moskovskoj oblasti nakon ukrajinskih napada

U napadu na objekat u Tambovu, oko 475 kilometara jugoistočno od Moskve, poginulo je sedam, a povređeno 25 osoba.

U drugom skladištu kompanije "Wildberries", u Elektrostalju nedaleko od Moskve, poginula je jedna osoba, dok je 37 povrijeđeno.

Zelenski je u subotu izjavio da su ukrajinske operacije odgovor na "ruske napade na našu civilnu infrastrukturu, gradove i zajednice".

Kompanija "Wildberries" često se opisuje kao ruski pandan "Amazonu". Grupa RWB, koja objedinjuje "Wildberries" i kompaniju za oglašavanje "Russ", procjenjena je 2026. godine na oko 12,6 milijardi dolara, odnosno 9,3 milijarde funti, prema podacima ruskog izdanja "Forbsa".

Ukrajina je u poslednje vrijeme pojačala napade dronovima dugog dometa na ključnu rusku energetsku infrastrukturu, što je dovelo do nestašica goriva širom zemlje.

Kijev je početkom ovog mjeseca saopštio da je u tim napadima "onesposobljeno" gotovo 43 odsto ruskih kapaciteta za preradu nafte.

BBC nije mogao nezavisno da potvrdi taj podatak.

Ukrajina tvrdi da su ruska naftna i gasna postrojenja legitimni vojni ciljevi, jer se Moskva u velikoj mjeri oslanja na izvoz fosilnih goriva kako bi finansirala invaziju na Ukrajinu, započetu u februaru 2022. godine.

(BBC/Mondo)