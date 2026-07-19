Nakon što je žena osumnjičena za postavljanje bombe pronađena mrtva u Ukrajini, njena porodica tvrdi da je bila namamljena i iskorišćena, dok ukrajinski oligarh teško optužuje vojnu obavještajnu službu za organizovanje napada.

Izvor: Interpol

Porodica Anastasije Berezovske (39), žene osumnjičene za bombaški napad na ukrajinskog oligarha Vadima Jermolajeva u Monaku, tvrdi da ona nije dobrovoljno učestvovala u atentatu i da je moguće da je bila primorana da izvrši zadatak pod prijetnjom smrti.

Berezovska je optužena da je postavila eksplozivnu napravu u elitnom stambenom kompleksu Sun Palace, nakon čega je pobjegla u Ukrajinu. Nekoliko dana kasnije pronađena je mrtva, sa prostrelnim ranama, u šumi nadomak Kijeva.

U eksploziji, koju su zabilježile sigurnosne kamere, teško su povrijeđeni ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev (58), njegova partnerka Ana Nasobina (46) i njihov trinaestogodišnji sin, prenosi The Sun.

Tetka Anastasije Berezovske, Katerina Krasnoperova, uvjerena je da njena rođaka nije znala u šta se upušta.

Izvor: X/clashreport/Printscreen

„Mislim da joj je sve namješteno. Neko ju je namamio. Možda su joj nešto obećali, možda ponudili novac. Da joj je odmah bilo rečeno o kakvom je poslu riječ, sigurno ne bi pristala. Definitivno ne bi otišla tamo“, kazala je Krasnoperova.

Ona je istakla da je Berezovska živjela kao izbjeglica u Njemačkoj i sama podizala maloljetnog sina.

„Mnogo je voljela svog sina i bila bi svjesna kakve bi posljedice to moglo da ostavi. Cijela naša porodica vjeruje da ona to nije mogla da uradi ili da joj je namjerno namješteno da je snimi kamera. Možda je bila primorana pod prijetnjom smrti? U strahu za svoje najmilije. Ne znam“, rekla je ona.

U međuvremenu se prvi put nakon napada oglasio i Vadim Jermolajev, koji tvrdi da iza pokušaja atentata stoje pripadnici ukrajinske vojne obavještajne službe (GUR).

„Nemam nikakvu sumnju da su napad koordinisali aktivni oficiri Glavne obavještajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine“, izjavio je Jermolajev.

Njegova partnerka Ana Nasobina u eksploziji je ostala bez obje noge.

„To su katastrofalne i nepovratne povrede“, rekao je Jermolajev, dodajući da je njihov sin zadobio opekotine, prelome i teške psihičke traume.

Portparol GUR-a odbacio je ove optužbe, navodeći da je riječ o „političkim izjavama i spekulacijama“.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, Berezovska je nakon postavljanja bombe uspjela da napusti Monako i vrati se u Ukrajinu, gdje je ubrzo pronađena ubijena.

Zbog njenog ubistva uhapšeni su operativac GUR-a Vladislav Reut (33) i bivši pripadnik Službe bezbjednosti Ukrajine (SBU) Vitalij Žikovič (49). Reut je u početku priznao ubistvo, ali je kasnije povukao priznanje i za zločin optužio Žikoviča, koji negira bilo kakvu umiješanost.

Advokat Vitalija Žikoviča, Anatolij Ivanov, tvrdi da je cijeli slučaj montiran.

„Njima je sve namješteno. Oni su samo izvršavali državna naređenja. Kakva će postojati volja za odbranu ove zemlje ako zbog izvršavanja naređenja i obavljanja svog posla, uz rizik po sopstveni život, na kraju završite iza rešetaka?“, izjavio je Ivanov.

Obojica osumnjičenih terete se za teško ubistvo izvršeno u grupi po prethodnom dogovoru, a određen im je pritvor bez mogućnosti puštanja uz kauciju.