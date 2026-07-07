Monako, nekada simbol luksuza, glamura i bezbijednosti za najbogatije ljude svijeta, poslednjih godina potresaju ubistva, eksplozije, afere sa pranjem novca i finansijski skandali.

Izvor: YouTube/Printscreen/On Demand News

Najnoviji incident dogodio se u stambenoj zgradi u četvrti La Rus, gdje je eksplodirala improvizovana naprava ostavljena u ulazu. Povrijeđeni su biznismen Vadim Ermolajev, njegova partnerka, koja je prema navodima francuskih medija ostala bez obje noge, kao i njihov trinaestogodišnji sin.

Interpol je za napad osumnjičio 39-godišnju Ukrajinku Anastasiju Berezovsku, za koju tužilaštvo tvrdi da se nakon napada prerušila u muškarca i pobjegla iz Monaka.

Explosion à Monaco : les autorités ukrainiennes lancent une enquête visant Anastasiia Berezovskapic.twitter.com/eRDdumlmxm — BFM Nice Côte d'Azur (@BFMCotedazur)July 6, 2026

Istovremeno, francuski mediji navode da je Ermolajevljev stariji sin Artur ranije osuđen u Estoniji zbog velike prevare preko kol-centra, ali da za sada nema dokaza da je njegov otac umiješan u te aktivnosti.

Monako pod lupom zbog pranja novca

Monako decenijama važi za poreski raj zahvaljujući činjenici da nema porez na dohodak ni porez na kapitalnu dobit, zbog čega je privukao hiljade milionera i milijardera iz cjielog svijeta.

Međutim, nakon početka rata u Ukrajini, u kneževinu su se doselili brojni ruski oligarsi, a međunarodne organizacije upozoravale su da je kroz tamošnji finansijski sistem opran veliki iznos novca sumnjivog porijekla.

Francuska Nacionalna skupština još je ranije optužila Monako da je namjerno kreirao labava bankarska pravila i omogućio anonimnost bogatim klijentima, čime je postao pogodno mjesto za prikrivanje imovine.

Kazna banci zbog propusta

Monako je 2024. godine stavljen na sivu listu Radne grupe za finansijsku akciju (FATF), međunarodnog tijela koje prati borbu protiv pranja novca.

Dodatni udarac ugledu kneževine uslijedio je ove godine kada je finansijski regulator kaznio banku UBS sa šest miliona eura zbog ozbiljnih propusta u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i zbog nedovoljne provere klijenata.

Niz ubistava potresao kneževinu

Monako je tokom poslednjih decenija bio poprište nekoliko slučajeva koji su privukli pažnju svjetske javnosti.

Među najpoznatijima je smrt milijardera Edmonda Safre 1999. godine, koji je stradao u požaru u svom penthausu nakon što se zaključao u kupatilo vjerujući da je napadnut.

Godinama kasnije ubijena je i milijarderka Helen Pastor, naslednica jednog od najvećih nekretninskih carstava u Monaku. Istraga je pokazala da je ubistvo, prema presudi suda, organizovao njen zet kako bi došao do nasledstva.

Explosion à Monaco : les autorités ukrainiennes lancent une enquête visant Anastasiia Berezovskapic.twitter.com/eRDdumlmxm — BFM Nice Côte d'Azur (@BFMCotedazur)July 6, 2026

Skandali pogodili i kraljevsku porodicu

Ugled kneževine dodatno je narušen 2021. godine objavljivanjem takozvanih "Dosijea sa Stene", nastalih nakon hakovanja elektronske pošte.

Dokumenti su sadržali navode o ofšor fondovima, skrivenoj imovini, finansijskim nepravilnostima, ali i detalje o navodnim isplatama ljubavnicama princa Alberta II i njegovoj vanbračnoj djeci, kao i informacije o velikim troškovima princeze Šarlin.

Da li je Monako izgubio status sigurnog utočišta?

Sve češći bezbjednosni incidenti, finansijske afere i međunarodne istrage ozbiljno su narušili reputaciju Monaka kao jednog od najbezbjednijih mjesta za život najbogatijih ljudi svijeta.

Kneževina koja je decenijama bila sinonim za luksuz, privatnost i sigurnost sada se sve češće pominje u kontekstu organizovanog kriminala, pranja novca i obračuna među bogatašima, zbog čega mnogi postavljaju pitanje da li je era Monaka kao neprikosnovenog utočišta za svjetsku elitu završena.

(N1/Mondo)